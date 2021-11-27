22:12, Вчера

"К Зеленскому возникают вопросы": Илларионов о громком заявлении президента Жизнь государственных деятелей имеет определенные жесткие правила, напомнил экс-советник Путина

Президент Украины Владимир Зеленский должен подкрепить громкое заявление по поводу готовящегося государственного переворота решительными действиями, иначе его заподозрят в обмане.

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" рассказал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Общественная жизнь, особенно публичная жизнь государственных деятелей, тем более, такого уровня, как президент, имеет определенные жесткие правила. Если президент говорит такие вещи - у нас есть аудиодоказательства, это автоматически означает, что по завершению пресс-конференции эти аудиозаписи прокручиваются в эфирах всех каналов. Если есть доказательства, что кто-то планировал какие-то действия - фотоматериалы, видеоматериалы, аудиоматериалы, документы, оружие, тротил, листовки, все, что угодно, это немедленно предоставляется общественности. Таковы законы цивилизованного открытого общества", - пояснил российский эксперт.

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По его словам, если это не предоставляется, "то естественно, и внутри Украины, и за пределами, возникают вопросы - а есть ли за этим хоть какие-либо основания?"

"И до тех пор, пока эти документы не представлены, общество имеет право серьезно подозревать в том, что под этими заявлениями нет никаких оснований", - добавил Илларионов.

Российский экономист также напомнил, что подобные заявления о подготовке госпереворота ранее делали лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", - заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.