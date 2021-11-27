21:14, Вчера

Заявлением о "госперевороте" Зеленский копирует Путина - мнение Илларионова Экс-советник Путина удивлен громким заявлением о "госперевороте"

Заявление президента Владимира Зеленского о подготовке в Украине госпереворота - это плагиат. Ранее подобные заявления делали лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" рассказал российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Плагиат - это заимствование у других. Вспоминаю 2003 год в России, когда нам тоже рассказывал Владимир Путин о том, что Михаил Ходорковский готовит государственный переворот. За этим последовали соответствующие шаги - арест Ходорковского, арест других сотрудников ЮКОСа, разгром ЮКОСа. Мы все это хорошо помним. А в этом году в апреле Александр Лукашенко заявлял о том, что был предотвращен государственный переворот, организованный, в котором участвовали целый белорусский блогер и целый белорусский адвокат. Они тоже были арестованы ФСБ и отправлены в Беларусь", - напомнил Илларионов.

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По его мнению, заявление президента Украины - "это полное копирование того, что сделали перед этим Путин и Лукашенко".

"Меня занимает вопрос - а следующие шаги Владимир Зеленский сделает точно такие же, как сделали Путин и Лукашенко? Это еще одно подтверждение того направления, которое зачем-то взял президент Украины, с которыми, кажется, он утверждал, что у него совсем другие отношения.", - подчеркнул он.

Российский экономист также заявил, что Зеленский должен подкрепить заявление по поводу готовящегося переворота решительными действиями, иначе его заподозрят в обмане.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", - заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.