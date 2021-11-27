19:56, Вчера

Ни у одного президента Украины так не было - Шкиряк сказал, чем "отличился" Зеленский Экс-советник главы МВД рассказал, сколько охраны нужно главе государства

Президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 26 ноября охраняло беспрецедентное количество охранников.

Об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"У меня позиция, что охраны нужно ровно столько, сколько необходимо для обеспечения всех функций безопасности... Что касается количества - нынешний президент считает, что его нужно охранять именно таким чрезвычайным количеством охранников. Собственно, я за всю историю независимой Украины не помню ни у одного президента такого количества охранников. Тем не менее - он делает, а нам с вами делать выводы", - сказал Шкиряк.

Читайте также: Пресс-конференция Зеленского: нардеп напомнил, о чем не рассказал президент

Напомним, 26 ноября после пресс-конференции Владимира Зеленского охрана президента сбила с ног журналистку телеканала "Прямой" Анну Дзьобу.

После окончания многочасового мероприятия президенту нужно было прорываться через толпу журналистов, которых не пустили внутрь. Охрана Зеленского грубо отталкивала представителей СМИ. В результате возле кортежа образовалась давка, в которой пострадала журналистка - она упала на плитку.

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" раскритиковал пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и назвал ее "личной трагедией".