17:08, Вчера

Особый статус Донбасса: нардеп объяснила, чего добивается Украина Нелли Яковлева рассказала, зачем резонансный закон ежегодно продлевают

Украина прилагает усилия для того, чтобы пересмотреть Минские договоренности.

Об этом заявила в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Нелли Яковлева, комментируя закон об особом статусе Донбасса, который парламент готовится продлить еще на год.

На вопрос, зачем продлевать действие закона, если он не работает, депутат ответила:

"Этот закон вступит в силу после того, как будут проведены местные выборы с наблюдением ОБСЕ и будет установлен контроль над украинской границей. Продление на год происходит для того, чтобы Украина как государство оставалась в рамках переговорного процесса. То есть он является свидетельством того, что Украина остается на политико-дипломатическом пути урегулирования международного вооруженного конфликта. В то же время, Украина надеется и прилагает усилия насчет того, чтобы сами Минские договоренности были пересмотрены, поэтому мы не можем сделать этот закон бессрочным, а принимаем его на год для того, чтобы оставаться в переговорном поле, но вместе с тем иметь намерения на пересмотр Минских договоренностей".

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По ее словам, "это возможно тогда, когда произойдет изменение в компоненте безопасности или состоится подписание нового мирного соглашения".

"Мы понимаем, что до тех пор, пока не будет подписано новое мирное соглашение, выходить из этого переговорного процесса мы не можем, поэтому потребность в законе остается... Сейчас мы понимаем, что есть амбиции относительно того, чтобы Минский процесс был пересмотрен, было подписано новое мирное соглашение. Поэтому, соответственно, мы даем люфт времени исключительно на один год", - отметила Яковлева.

Депутат добавила, что "оптимальной моделью сейчас является продолжение этого закона, потому что существенных сдвигов в мирном процессе, к сожалению, не произошло".

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается еще раз продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса.

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный как закон об особом статусе Донбасса, был принят осенью 2014 года. Предполагалось, что закон будет действовать три года, но с 2017-го его регулярно продлевают еще на год.

Закон предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности, в части выведения всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины.