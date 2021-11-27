16:52, Вчера

Пресс-конференция Зеленского: нардеп напомнил, о чем не рассказал президент "Мы не услышали ответы на конкретные вещи"

На большой пресс-конференции Владимира Зеленского не были озвучены конкретные ответы по поводу "Вагнергейта". Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Объяснение Зеленского очень далеко от реальности. И мы не услышали ответы на конкретные вещи: кто дал команду, почему Ермак, кто дал команду Ермаку. Всего этого мы не услышали. Мы услышали какие-то истории, что это вроде бы ухудшило отношения с Турцией - это еще какая новая версия. А до этого президент уверял, что вообще никакой операции не было, потом говорил, что была, но не наша. То есть, мы услышали новую порцию лжи", - сказал Гончаренко.

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По мнению депутата, пресс-конференцию относительно половины своего срока в качестве президента Зеленский должен посвятить конкретным результатам своей команды.

"Я думаю, что экватор – это не 100 дней, здесь уже не нужно было рассказывать о планах, а нужно было рассказывать о результатах. Я такого доклада о результатах не услышал. Да и результатов особо не вижу. Было много скандальных заявлений, выяснение отношений с журналистами. Отчета о результатах я не услышал", - сказал депутат.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", - заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.