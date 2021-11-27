14:43, Вчера

"Это несерьезно": политолог оценила громкое заявление Зеленского Слова о госперевороте должны быть подкреплены действиями, считает Юлия Осмоловская

Заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции о том, что в Украине готовится государственный переворот, должно быть подкреплено действиями, в противном случае гарант дискредитирует себя.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" политолог Юлия Осмоловская.

По мнению эксперта, заявление президента - "это несерьезно". Она провела параллель с государственным мятежом в Турции в 2016 году, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган за несколько дней арестовал тысячи госслужащих и военных.

"А здесь о чем говорят? Мы не знаем", - подчеркнула она.

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Политолог также прокомментировала слова президента о причастности к перевороту России:

"В том же случае с Эрдоганом, по одной из неподтвержденных информаций, как раз информацию о готовящемся государственном мятеже, с именами, со всеми прослушками, передала Эрдогану Россия. Поэтому откуда у Зеленского такая информация? Может так же враг работает?"

Осмоловская отметила, что для дестабилизации не требуется прямого военного вмешательства.

"Я не вижу смысла в этом прямом вмешательстве, потому что есть множество возможностей дестабилизировать Украину изнутри. Это один из сценариев, который может отыгрываться... Просто президент, когда об этом анонсирует, должен действовать потом. Если нет по этим заявлениям действий, то это дискредитирует самого президента. И вообще, слова о мятеже - никто во второй раз ему не поверит", - заявила она.

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Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине. По его словам, Россия якобы "вовлекает" в подготовку переворота бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина", - заявил Зеленский.

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг обвинения президента.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Ахметов.