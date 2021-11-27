14:34, Вчера

Украину не оставят один на один с Россией - заявление посла Великобритании В Британии готовы поднимать украинский вопрос на дипломатическом уровне

Великобритания и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии как в военной, так и в экономической сферах.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

По ее словам, Соединенное Королевство будет поднимать украинский вопрос на дипломатическом уровне и не оставит Украину лицом к лицу с Россией. В то же время, дипломат уточнила, что отправлять 600 британских военных в Украину, как писал ряд иностранных СМИ, в планах нет.

"Мне кажется, это лишь предположение военного корреспондента, ведь на самом деле Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, и эти войска можно отправить в любую часть мира. Однако пока нет планов отправлять их в Украину. Хочу отметить, что обеспокоенность из-за военного наращивания - это лишь один из аспектов российской агрессии. Поэтому вопрос, что Великобритания или другие страны могут сделать, чтобы помочь Украине? Это должны быть разговоры не только о военной угрозе, но и гибридной", - сказала она.

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Ранее британский таблоид The Mirror сообщил, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

Глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, чем Запад сможет помочь Украине в случае открытой военной агрессии РФ.

"Речь идет о том, что страны НАТО создают определенные резервы военнослужащих, которые могут быть направлены в Украину в случае необходимости, обострения. Министр обороны Великобритании как раз сказал, что 600 британских десантников готовы к этому. Конечно, это не то количество, которое может радикально изменить ситуацию на фронте, но сам факт участия", – объяснил эксперт.