11:43, Вчера

Яценюк откровенно рассказал, в чем главная слабость Зеленского "Не нужно провоцировать Украину к тому, чтобы было внутреннее противостояние

Президент Владимир Зеленский провоцирует свою слабость в поисках врагов внутри страны и не пытается объединить все государство. Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его мнению, Зеленский совершает большую ошибку, продолжая заигрывать с россиянами и надеясь за счет этого достичь мира и прекратить военный конфликт на Донбассе.

"Не пытайтесь договориться с россиянами, как вы хотели пускать воду в Крым, как вы хотели в свое время, чтобы были общие с Россией инспекции ВСУ, как вы хотели проводить выборы в Донецке и Луганске в угоду России. Не нужно провоцировать Украину к тому, чтобы было внутреннее противостояние", – сказал он.

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Яценюк отметил, что в сегодняшней ситуации президент должен объединить вокруг себя все украинское общество.

"Президент в сегодняшней ситуации должен призывать к единству все политические, экономические и финансовые институции. Он должен объяснить, что не ищет врагов, а ищет союзников для защиты Украины. Вот что хотела услышать страна от Зеленского. А он ищет врагов и проявляет свою слабость, что недопустимо в сегодняшних условиях", - считает политик.

Напомним, во время своего пресс-марафона в пятницу, 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что его политические оппоненты не хотят, чтобы он шел на второй президентский срок и даже боятся этого.

"Они ничего собой не представляют, кроме того, как мой отец говорит, как "ляпать языком". Вот и все. И они ждут, что на это люди будут вестись. Люди сказали, когда меня выбрали. Их не выберут. И даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся... Гордон (журналист Дмитрий Гордон - ред.) аж из штанов выпрыгивает - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мой, это ли самое главное? Я не вижу, как дети мои растут, вот это "я должен". "Должен" только им. Позорище", — отметил глава государства.