10:39, Вчера

У Зеленского есть шанс избежать импичмента - заявление оппозиции "Он, фактически, между Ермаком и Украиной, выбирает Ермака"

Проукраинская оппозиция готовится объявить импичмент президенту Владимиру Зеленскому, если он откажется выполнить ряд условий украинского общества. Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" лидер "Демократична сокира" Юрий Гудыменко.

"Если Зеленский не уволит Андрея Ермака, не уволит все его окружение - он, фактически, между Ермаком и Украиной, выбирает Ермака. Должен ли этот президент занимать свое кресло после этого? Я думаю, что нет. Я думаю, что он нуждается в немедленном импичменте. И мы со всей проукраинской оппозицией сейчас консультируемся о том, как это может произойти наиболее безболезненно для всего нашего государства", - сказал он.

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Политик напомнил, что 1 декабря истекает срок ультиматума по увольнению руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Его объявили во время акции на Банковой 21 ноября.

"Мы когда провозглашали ультиматум Зеленскому, мы предупреждали, что будет бессрочная мирная акция. В то же время сегодня вышел президент Украины и сообщил миллионам гражданам, что 1 декабря произойдет государственный переворот. Если Зеленский действительно владеет информацией о государственном перевороте, то было бы неплохо всей стране посмотреть на действия, которые против этого сделаны. Потому что мы понимаем, что у нас на границах стоят российские войска и мы, как гражданское общество, сделали все, что можно, чтобы привлечь внимание к проблеме, что на Банковой сидят кроты: что там есть Ермак, есть Татаров, есть Демченко, что теперь там есть Ростислав Шурма – бывший "оппоблоковец" и совершенно пророссийский человек. И подпись на указе о назначении Шурмы поставил Зеленский", - сказал Гудыменко.

Напомним, Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу, 26 ноября заявил, что в Украине готовится государственный переворот. Смена власти может произойти 1 или 2 декабря. По информации Зеленского, в этот процесс пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Также президент сказал, что для воплощения государственного переворота участники процесса получили 1 миллиард грн.

Сам Ринат Ахметов уже отреагировал на заявления гаранта, назвав их "сплошной ложью".

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.