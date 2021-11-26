23:53, 26 ноября

После эфира на "Свободе слова" начались допросы – заявление Бурбы Кроме самого Бурбы, правоохранители заинтересовались его коллегами

Экс-руководителю Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе после телеэфира, посвященного срыву операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", пришли четыре повестки на допросы. Кроме того, на допросы сейчас ходят его коллеги.

Об этом Бурба сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

"Сегодня интересный момент. Ко мне обратились командир специального резерва и два заместителя и просили, чтобы я как можно меньше рассказывал о них и о себе. Они заслуживают огромного уважения, но то, что с ними произошло - это очень странно. Они уже с понедельника ходят на допросы. Это на те допросы, где ГБР не могло год и три месяца сказать нам правду - произошел слив информации или не произошел. Очень странно, но я в понедельник, находясь на вашей передаче, хоть и заочно, получил за один день четыре повестки - две в ГБР и две в Службу безопасности. Началась активность, и слава Богу. Цель нашего выступления - чтобы мы узнали, был слив информации или нет", - рассказал он.

Читайте также: "Так нельзя": Аваков указал на серьезный промах Зеленского

Комментируя пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и его слова насчет "вагнергейта", Бурба отметил:

"Огромная беда – то, что я сегодня услышал. Как можно одних разведчиков хвалить и рассказывать, что была операция, сам лично награждал, а других разведчиков просто снимать с должностей".

Также экс-руководитель военной разведки пообещал обратиться в суд из-за обвинения президента Владимира Зеленского в свой адрес.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции раскритиковал бывшего главу военной разведки Василия Бурбу, заявлявшего о причастности руководства Украины к срыву операции по "вагнеровцам".

"Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент... Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет", — сказал он.

Ранее Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул он.