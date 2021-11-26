23:52, 26 ноября

"Последнее слово за вами": Гордон обратился к Зеленскому с советом "Увольте Ермака - он доведет вас до цугундера"

Президент Украины Владимир Зеленский должен сделать так, чтобы его окружали умные люди. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

Среди прочего, он заявил, что не хочет, чтобы президент стал монархом.

"Я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому. Владимир Олександрович, вам осталось руководить Украиной 2,5 года - если ничего, конечно, не произойдет, но дай Бог, чтобы ничего не произошло. Я очень хочу, чтобы за это время вы не становились монархом. Я очень хочу, чтобы вы не становились рабом своего Офиса. Разгоните болванов, которые окружают вас в большом количестве. Увольте Ермака - он доведет вас до цугундера. Он слишком умен - и потенциально в этом большая угроза для вас лично. Сделайте все для того, чтобы вас окружали умные люди. Пусть они будут даже умнее вас, пусть вы не будете с ними соглашаться. Последнее слово все равно за вами", - сказал он.

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По словам Дмитрия Гордона, если президент слушает агентов России, то неизвестно, до чего он может довести Украину:

"Ермак умный там один - умный и коварный. А это опасно. Если Юрий Бутусов заявляет, что Ермак и Демченко (первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, - прим. ред.) - агенты России, то я тогда не знаю... Если президент слушает агентов России, то до чего он может довести Украину? Я не знаю. Это должны говорить следственные органы. Обращаюсь к президенту. Берегите себя. Берегите Украину. Если вы поддадитесь этим идиотам, болванам, которые вас по-прежнему окружают в большом количестве, то вы погубите себя и Украину. У вас еще есть шанс".

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что политические оппоненты боятся его возможного второго президентского срока.

"Они ничего собой не представляют, кроме того, как мой отец говорит, как "ляпать языком". Вот и все. И они ждут, что на это люди будут вестись. Люди сказали, когда меня выбрали. Их не выберут. И даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся. Гордон (журналист Дмитрий Гордон - ред.) аж из штанов выпрыгивает - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мой, это ли самое главное? Я не вижу, как дети мои растут, вот это "я должен". "Должен" только им. Позорище", — отметил глава государства.

Ранее журналист Дмитрий Гордон раскритиковал пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и назвал ее "личной трагедией". Гордон отметил, что он не пошел бы на мероприятие, даже если бы пригласили, поскольку ему "Владимир Зеленский больше не интересен".

"Сегодня нужно говорить не о Владимире Зеленском, а о будущем Украины, потому что он перестал быть интересным, он не формулирует смыслы, не формирует повестку дня... Это был театр одного актера, театр очень неубедительный, в отличие от актера Владимира Зеленского, который блистал в "Квартале", которого мы так любили, которым мы так восхищались", - сказал он.