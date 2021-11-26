23:04, 26 ноября

"Выглядело абсолютно жалко": Геращенко о хамстве в словах Зеленского "Вспоминать "предшественников" в каждом слове – это уже смешно"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отчитаться, что сделала его команда, заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Действительно собрать пресс-конференцию и пригласить журналистов, чтобы с ними перессориться, - это катастрофа. И это выглядело абсолютно плачевно. Когда ты уже почти 3 года президент, то очевидно, что вспоминать "предшественников" в каждом слове - это уже смешно. Нужно отчитываться, что сделала команда. Также очевидно, что нужно дать стране шанс и надежду. Люди действительно испуганы – что у нас на границах, что на польско-белорусской границе, что в энергетике. Я экс-журналистка. И хочу сказать, что с ужасом видела, что за 5 часов (пресс-конференции - прим. ред.) мы не видели ни одной новости. Это ненормально", - сказала она.

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По ее словам, в то же время действительно прозвучало слово "переворот" - и это является, по ее мнению, страшным словом в годовщину Майдана:

"Потому что наш Майдан "переворотом" называет Путин. И эта фамилия "Путин" сегодня на пресс-конференции не прозвучала. У него были врачи, виноватые за срыв вакцинации, разведчики - наши герои - были виноваты в том, что его Ермак сорвал спецоперацию. Журналисты виновны во всем на свете. Действительно, такого хамства давно не видела страна. Вы знаете, Зеленский и его команда долго работали над дискредитацией власти, но сегодня была десакрализация власти. Это очень опасно для страны".

Напомним, народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что сегодняшняя пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского оставляет очень удручающее впечатление.

"У меня удручающие впечатления от всего диалога. Президент должен вести свою линию... Здесь я вижу то, что крайне нервный человек, действительно начинается эта дискуссия. Я вижу, как нервничает пресс-секретарь Никифоров, который может "выдернуть" президента из этой дискуссии, потому что понимает, что она ему ничего не прибавит", - сказал он.

Также Зеленский рассказал о своем негативном отношении к экс-руководителю ГУР Василию Бурбе и его заявлениям относительно срыва операции по "вагнеровцам".

"Бурба и другие говорят то, что они не имеют права распространять. Я считаю, что это нарушение законодательства — распространение секретной информации. Я считаю, что это была операция под названием "Бурба", которая, слава Богу, закончилась. Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент. Вы знали об этом? Когда разгоняли Майдан, он в этой операции руководил транспортом, когда был на службе в СБУ. Его решил оставить Петр Алексеевич. Он его поставил руководителем разведки, хотя он не разведчик, он СБУшник", — сказал президент.