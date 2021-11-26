23:04, 26 ноября

Гордон ответил Зеленскому: пресс-конференция - это трагедия По словам журналиста, президент перестал быть интересным для него

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" раскритиковал пресс-конференцию президента Владимира Зеленского и назвал ее "личной трагедией".

Гордон отметил, что он не пошел бы на мероприятие, даже если бы пригласили, поскольку ему "Владимир Зеленский больше не интересен".

"Сегодня нужно говорить не о Владимире Зеленском, а о будущем Украины, потому что он перестал быть интересным, он не формулирует смыслы, не формирует повестку дня... Это был театр одного актера, театр очень неубедительный, в отличие от актера Владимира Зеленского, который блистал в "Квартале", которого мы так любили, которым мы так восхищались", - сказал он.

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Журналист рассказал, что очень ждал, пока глава государства упомянет его, и наконец дождался:

"Он обо мне сказал, что "Гордон выпрыгивает из штанов - не должен Зеленский идти в президенты, не должен, не должен, не должен". Четыре раза повторил. Я хочу сказать: Владимир Александрович, я не выпрыгиваю из штанов. Штаны на месте, все нормально, просто Вашу честь спасаю. Вы сказали, когда шли в президенты - я иду на один срок. Порядочные люди выполняют обещания. Какие разговоры могут быть сегодня о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, что идет на один срок?"

Как подчеркнул Гордон, он расценивает "сегодняшнюю пресс-конференцию президента как глубокую личную трагедию".

"Он был любимцем всей страны, мы все его любили. Яркий, харизматичный, красивый, ослепительно и оглушительно талантливый человек, хорошо воспитанный, приятный во всех отношениях, с которым приятно было находиться рядом, потому что от него шла положительная энергия. Сегодня от него идет отрицательная энергия, эта должность его разложила. Она привела его в состояние внутреннего дискомфорта, он ею отягощен, она ему мешает. Бросилось в глаза публичное одиночество президента", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что политические оппоненты боятся его возможного второго президентского срока.

"Они ничего собой не представляют, кроме того, как мой отец говорит, как "ляпать языком". Вот и все. И они ждут, что на это люди будут вестись. Люди сказали, когда меня выбрали. Их не выберут. И даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся... Гордон (журналист Дмитрий Гордон - ред.) аж из штанов выпрыгивает - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мой, это ли самое главное? Я не вижу, как дети мои растут, вот это "я должен". "Должен" только им. Позорище", — отметил глава государства.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" также разоблачил президента Владимира Зеленского в намерении "пойти по пути Владимира Путина".

Также Гордон в эфире телеканала Украина 24 заявил, что реально страной сегодня руководит не Владимир Зеленский, а глава Офиса президента Андрей Ермак.