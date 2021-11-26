22:46, 26 ноября

"Не отреагировать не могу": Бурба заявил Зеленскому, что идет в суд Бурба отреагировал на слова президента Владимира Зеленского, касающиеся "слива" информации

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского, на которой он комментировал ситуацию с "Вагнергейтом", может стать обращением в суд одного из участников спецоперации. Об этом заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-глава Главного управления разведки (ГУР) Василий Бурба.

"Насчет пересмотренного, что можно сказать. Выступление президента было довольно эмоциональным. Такие эмоции я себе не могу позволить ни как военнослужащий, ни как генерал-полковник. И проигнорировать я тоже не могу слова президента в мой адрес", — сказал Бурба.

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Василий Бурба прокомментировал слова Зеленского, которые он произнес на пресс-марафоне 26 ноября о том, что экс-руководитель ГУР торгует секретными данными.

"Относительно так называемой торговли документами или материалами за вознаграждение. Уважаемый господин президент, хочу вам сказать, наши иностранные партнеры были очень удивлены, потому что каждый день почти 4 года, когда я был руководителем военной разведки, мы обменивались информацией. Если вы не знаете, я вам скажу систему. Они "доверяют, но проверяют". Если бы не было доверия хотя бы на один процент, мы бы не взаимодействовали. Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Этот вопрос не во мне, не в том, торгует ли Бурба документами, информацией - это вопрос доверия наших партнеров", — отметил разведчик.

Напомним, Владимир Зеленский на пресс-конференции сегодня заявил, что хотел уволить Бурбу, когда стал президентом.

"Бурба и другие говорят то, что они не имеют права распространять. Я считаю, что это нарушение законодательства — распространение секретной информации. Я считаю, что это была операция под названием "Бурба", которая, слава Богу, закончилась. Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент. Вы знали об этом? Когда разгоняли Майдан, он в этой операции руководил транспортом, когда был на службе в СБУ. Его решил оставить Петр Алексеевич. Он его поставил руководителем разведки, хотя он не разведчик, он СБУшник", - сказал президент.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул он.