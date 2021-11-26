22:36, 26 ноября

Разумков сказал, пойдет ли он в президенты Экс-спикер отметил, что "принимал участие во всех выборах"

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен принимать участие в выборах президента Украины.

Об этом он сообщил журналистам за кадром программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Вопрос: Вы планируете идти в президенты когда-нибудь?

Разумков: Будут выборы – потом пойдем. Я же говорил – я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я тоже поучаствую.

Вопрос: В какой ипостаси?

Разумков: В ипостаси тех, кто идет на эти выборы – и президентские, и парламентские.

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Добавим, согласно исследованиям центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, в первом туре выборов президента за Владимира Зеленского готовы проголосовать 25,7% украинцев, за Петра Порошенко 14%, за Юрия Бойко 11,7%, за Юлию Тимошенко 10,1%, за Дмитрия Разумкова 8,8%.

Ранее нардеп Анна Скороход высказалась о политическом будущем экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и рассказала, присоединится ли к его новой политической силе.

"Я думаю, что Дмитрий Александрович не может, а должен создать свою политическую силу, потому что он действительно был у истоков и он как никто помнит, как все начиналось и как все ярко боролись за эту идею, с которой мы шли (в парламент — ред.). Более того, я уверена, что он симпатичен, как ни крути, нашим гражданам, и за ним пойдут люди", — сказала она.