22:32, 26 ноября

"Требовал убрать Шустера": Гордон о возможных мотивах конфликта Зеленского с Ахметовым Конфликт между Зеленским и Ахметовым напрямую связан со свободой слова, сообщил журналист

Президент Владимир Зеленский не хотел в телеэфирах видеть некоторых публичных людей, а также слышать обсуждение "вагнеровцев" и темы об офшорах. Об этом сообщил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

Он отметил, что, кроме офшоров и "вагнеровцев", Зеленский якобы не хотел, чтобы в эфиры приглашали самого Гордона, а также экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. Также, по словам журналиста, Зеленский якобы хотел убрать из эфира программу Савика Шустера. Дмитрий Гордон считает, что конфликт Владимира Зеленского с бизнесменом Ринатом Ахметовым заключался именно в этом.

"Я разговаривал с несколькими людьми, в том числе в Офисе президента, меня интересовала причина глубокого конфликта между Зеленским и Ахметовым. Мне это действительно интересно. Говорят, мол, влияние на бизнес. Все это ерунда. Мне сказали несколько человек из Офиса президента, что требовал Владимир Зеленский от Рината Ахметова. Я не знаю, можно, наверное, об этом спросить и у Зеленского, и у Ахметова, так будет правильно. Мне сказали, что сначала он требовал убрать Шустера, не приглашать Гордона, не показывать Разумкова, не показывать программы про офшоры и "вагнеровцев". После того как Ахметов это отклонил, начался конфликт. Именно это было причиной конфликта", - сказал Гордон.

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Стоит отметить, что ранее политолог Дмитрий Спивак также сообщил, что Зеленский может испытывать неприязнь к Ахметову, из-за чего сложилась негативная ситуация с выплатой денег компании ДТЭК.

"ДТЭК - это компания, которая в том числе занимается зеленой энергетикой. И из-за своей личной неприязни президент просто понизил еще на несколько ступенек рейтинг Украины в глазах европейских инвесторов. Что произошло? Пришли европейские деньги, не наши деньги, мы должны были рассчитаться с инвесторами зеленой энергетики. Рассчитались со всеми, кроме одной компании. И мгновенная реакция финансового западного рынка - понизилась стоимость акций ценных бумаг, а это значит, что повысилась на 20% возможность дефолта, мгновенно пошел вверх курс доллара, мы все это видим в обменных пунктах. А это значит, что сюда не придут инвестиции, серьезные системные западные инвестиции. Никакие инвестиционные "нянечки" вам не помогут, а это значит, что из Украины будет выводиться очередная порция денег. Тогда скажите мне, что здесь стоит во главе - государственная позиция президента, или желание мщения? Вот пусть народ Украины и ответит на этот вопрос", — сказал Спивак.

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Ранее бизнесмен Ринат Ахметов опроверг заявления президента Владимира Зеленского, который во время своего пресс-марафона сказал, что Ахметова якобы втягивают в попытку государственного переворота.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.