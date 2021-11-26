22:17, 26 ноября

Пресс-конференция Зеленского: Разумков назвал проблемные вопросы общества "На месте президента я бы меньше оставался в Офисе президента"

После пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского у общества осталось много вопросов, заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Были и положительные моменты - всегда нужно начинать с позитива. Если мы говорим о позитиве, то на самом деле были не только журналисты, имеющие отношение к Офису президента, но и другие журналисты - были острые вопросы", - сказал он.

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По его словам, дальше было много вопросов, которые сегодня остаются у общества:

"На месте президента я бы все же меньше оставался в Офисе президента и больше общался бы - как с людьми, так и с журналистами. Это будет добавлять всем. Президент должен быть открытым, понятным, предсказуемым, человеком, который вселяет надежду и дает ответы на сложные вопросы, стоящие перед страной... Не нужно разглашать тайны, рассказывая, что для этого было сделано. Но общество должно быть уверено, что власть понимает, что она будет делать в любой непростой, не дай Бог, момент развития нашего государства".

Также он сказал и о других проблемных вопросах:

"Что касается дела "вагнеровцев". Была измена или не было? Президент должен на это дать ответ. Давались соответствующие поручения или нет? Есть ли такие же полномочия у Ермака, как у президента, он наделен такими полномочиями и может их передавать дальше? Дальше вопрос экономики, который волнует сегодня всех. Вопросы экономической безопасности, тарифной политики – мы сегодня заходим в очень непростой сезон. Я не хочу никого пугать, но, начиная с октября, мы понимаем, что эта зима для нас всех будет непростой. На это влияет множество факторов... Президент говорит, что 1 декабря в Украине произойдет переворот. И это говорится так, непроизвольно, во время пресс-конференции на ответ журналистам. Если у президента есть такая информация, то он должен выходить и говорить, что в настоящее время представители силовых ведомств проводят операцию, задержаны люди, готовившие государственный мятеж, государственную измену. И они задержаны СБУшниками, направлены в места, "не столь отдаленные", и будут нести ответственность. Непонятно, когда "это может произойти". Это не ответ руководства страны, это дестабилизация. И этим точно будут пользоваться враги нашей страны".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона также рассказал, что не встречается ни с одной фракцией, кроме представителей "Слуги народа".

"Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме представителей "Слуги народа". Я встречаюсь с лидером нашей фракции Давидом Арахамией, встречался с тогдашним руководителем партии Александром Корниенко, а также с главами некоторых комитетов и определенными министрами. Раз в неделю мы обсуждаем вопросы, которые идут на рассмотрение Рады. Мы показываем список с обещаниями партии и программу Кабмина и тогда подводим итоги", - сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал о своем негативном отношении к экс-руководителю ГУР Василию Бурбе и его заявлениям относительно срыва операции по "вагнеровцам".

"Бурба и другие говорят то, что они не имеют права распространять. Я считаю, что это нарушение законодательства — распространение секретной информации. Я считаю, что это была операция под названием "Бурба", которая, слава Богу, закончилась. Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент. Вы знали об этом? Когда разгоняли Майдан, он в этой операции руководил транспортом, когда был на службе в СБУ. Его решил оставить Петр Алексеевич. Он его поставил руководителем разведки, хотя он не разведчик, он СБУшник", — сказал президент.