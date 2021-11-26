21:36, 26 ноября

"Так нельзя": Аваков указал на серьезный промах Зеленского Экс-глава МВД обвинил президента в "беспрецедентной атаке на офицеров украинской армии"

Владимир Зеленский как президент и верховный главнокомандующий должен поддерживать своих разведчиков, а не атаковать их.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-глава МВД Арсен Аваков, комментируя критику Зеленского в адрес экс-главы Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы.

"Сегодня я увидел беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии, на разведчиков. Я такого никогда не видел и не ждал. Я не хотел бы, чтобы президент моей страны, верховный главнокомандующий допускал такой тон в отношении своих офицеров. Офицеры разведки всегда действуют на грани, на самых тонких линиях, рискуя жизнью, и всегда рассчитывая, что у них за спиной будет стоять государство, что их всегда защитят. А сегодня я увидел беспрецедентную атаку - эмоциональную, демонстрирующую обиженность. Так нельзя. Я хочу попросить президента и каждого из вас, кто слушает: этих людей нужно поддерживать - и генерала Бурбу, и тех офицеров, которых выгнали на улицу после того, что они делали для страны. Вне зависимости от того, что это сложная работа, каждый офицер и солдат должен знать - его поддержат. Без этого не будет обороны страны", - заявил Аваков.

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Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции раскритиковал бывшего главу военной разведки Василия Бурбу, заявлявшего о причастности руководства Украины к срыву операции по "вагнеровцам".

"Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент... Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет", — сказал он.

Ранее Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул он.