20:06, 26 ноября

"Ермака он не сдаст": Спивак о возможном увольнении Зеленским главы ОП Глава Офиса президента Андрей Ермак уволен не будет – политолог объяснил свою точку зрения

Президент Владимир Зеленский провел многочасовой пресс-марафон, в ходе которого объяснил журналистам свою позицию в отношении возможного увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака. По его словам, сегодня нецелесообразно лишаться мощного человека только потому, что кому-то из политикума он может не нравиться.

Почему Зеленский не хочет увольнять Ермака, высказал свою точку зрения в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" политолог и телеведущий Дмитрий Спивак.

"Владимир Зеленский сейчас просто подтвердил, что страной руководит Ермак, и что Владимир Александрович ему просто помогает. Вы не найдете ни в одном законе Украины его полномочия на внешнюю политику, на общение с главами разведслужбы других государств, а об этом сейчас сказал Зеленский. Мол, телефон Ермака обрывают. То есть все разведки мира в нашей стране общаются с Ермаком? Не с главой разведки, контрразведки, спецслужбы, СБУ, СНБО, не с Владимиром Зеленским, а с главой Офиса президента? Так государство не существует, мы просто скатываемся на обочину международной политики - это, во-первых. И, во-вторых, глава государства - это гарант соблюдения Конституции. В Конституции нет прав и полномочий Ермака на осуществление ни специальных операций, ни внешнеполитических коммуникаций, ни решения вопроса с правительством, депутатами и парламентом. Но мы-то все понимаем, в каком кабинете сегодня принимаются решения, и кто сегодня самый влиятельный человек", — сказал Спивак.

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Политолог отметил, что сегодня именно Ермак понимает структуру госуправления.

"Ермак уволен не будет. Это единственный человек сегодня в окружении Зеленского, кто правит очень многими процессами. Единственный человек, кто вообще понимает все эти ниточки, как это все происходит. Это единственный человек, к мнению которого не просто прислушивается президент, а, я думаю, что, может быть, даже и наоборот. Поэтому Ермака он не сдаст", — сказал Спивак.

Добавим, что на этой же пресс-конференции Владимир Зеленский подтвердил, что он и Андрей Ермак использовали вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для посещения государственной резиденции "Гута".

"Да, я был в "Синегоре". Со мной был Ермак, да. В пятницу вечером, после работы, я со своей семьей улетел на один день отдохнуть. Президент никогда не летает одним вертолетом. Мне не позволено летать одним вертолетом, летаю с сопровождающими. Да, был такой вертолет. За два дня до этого сломался президентский вертолет. Люди, которые летели вместе с президентом Украины, попросили использовать вертолет ГСЧС. Мы полетели двумя вертолетами военными и вертолетом ГСЧС", - сказал Зеленский.