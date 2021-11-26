19:54, 26 ноября

Спивак предупредил Зеленского: у "Вагнергейта" будет продолжение Политолог ожидает новых разоблачений от Bellingcat

Расследователи Bellingcat после новогодних праздников могут опубликовать новые доказательства причастности высшего руководства Украины к срыву операции по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер".

Такой прогноз озвучил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

Спивак напомнил, что представители Bellingcat 26 ноября уже отреагировали на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского в той части, которая касается спецоперации по "вагнеровцам".

"У них был комментарий очень простой - нам стыдно за ту информацию, которую мы услышали из уст главы украинского государства... Даю прогноз: думаю, что буквально после Нового года, после рождественских праздников, в конце января мы увидим вторую и третью часть расследования этой исследовательско-расследовательской компании, где в очень негативном свете будут представлены факты, документы и доказательства участия высших должностных лиц Украины в срыве этой операции", - заявил он.

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Также политолог прокомментировал слова экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы насчет операции по "вагнеровцам" и реакцию президента.

"Если верховный главнокомандующий моей страны обзывает человека, который возглавлял военную разведку, бывал в кабинете у президента и докладывал ему о военной операции... И вдруг, когда что-то происходит, что не нравится президенту, Владимир Зеленский опускается до уровня базара, обзывания человека. Для меня это уровень и показатель того, что что-то не то происходит в нашей стране. Так не может быть, так не должно быть. Я не знаком с господином Бурбой, не знаю, кто это, но это глава военной разведки... Компания Bellingcat показывала, что говорил Бурба и кому он докладывал - мы все знаем, что президент об этом знал. Бурба докладывал верховному главнокомандующему, это абсолютно естественная вещь. Верховный главнокомандующий должен давать добро или не давать на проведение любой спецоперации, это понятно", - сказал Спивак.

Напомним, что на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского телеведущий Савик Шустер задал вопрос насчет срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

"Мне нравится, что вы говорите "якобы". То есть в принципе утверждаете, но говорите "якобы", значит, предполагаете. Поскольку я сказал, что сегодня будет очень откровенный разговор, я буду без предположений отвечать на ваши якобы вопросы. Начнем с того, что вы должны понимать мое отношение к господину Бурбе. Я очень прямой и открытый человек, и разговаривал с этим человеком тоже открыто и прямо. Ранее я сказал, что это не наша работа, мы втянуты в операцию другого государства. Это был мой официальный ответ", - сказал президент.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул он.