19:05, 26 ноября

Обращение к Зеленскому: власть проиграет войну против свободы слова Дмитрий Спивак уверен, что президент попытается "поставить на колени журналистское сообщество"

Президент Украины Владимир Зеленский проиграет войну против свободы слова в Украине.

Об этом заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" телеведущий и политолог Дмитрий Спивак.

"Я сейчас в прямом эфире. Я, Дмитрий Спивак, делаю официальное заявление. На меня лично акционер телеканала "Украина 24" никогда ни по одному вопросу... Здесь нет цензуры, здесь нет темников. Вы знаете, насколько жесткие у меня бывают позиции, программы, темы. Мне никто здесь не говорит - что надо, что не надо, где сгладить. Я очень ценю ту возможность и ту свободу слова, которая здесь предоставляется", - заявил он.

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При этом телеведущий высказал убежденность в том, что президент Украины Владимир Зеленский попытается "поставить на колени журналистское сообщество и тех акционеров средств массовой информации и телеканалов, которые не желают быть обслуживающим персоналом ребят с Банковой".

"Но я думаю, что многомиллионная зрительская аудитория, во-первых, и понимание общества, во-вторых, и позиция украинских граждан, в-третьих, не дадут возможность задушить свободу слова, Зеленскому в том числе. Я в сотый раз хотел бы обратиться к президенту: господин президент, вы вышли из свободных медиа, вы президентом стали благодаря свободным медиа и нам, гражданам Украины, было абсолютно все равно, кто является владельцем телеканала, который взрастил вас и сделал президентом. Почитайте историю современной Украины и запомните, что любая война, затеянная властью против свободы слова и журналистского сообщества, всегда заканчивается одинаково - тотальным поражением власти. Помните об этом", - подчеркнул Спивак.

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Напомним, 24 ноября партия "Слуга народа" приняла решение игнорировать телеканалы "Украина 24" и "Украина". В пресс-службе политсилы заявили, что намерены "игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества".

В ответ член Наблюдательного совета Медиа Группы Украина Дмитрий Белянский заявил, что "совместное публичное заявление части депутатов фракции "Слуга народа" в отношении каналов "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "Вагнергейте", прозвучавшие в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" 19 ноября".

"МГУ работает в строгом соответствии с интересами общества, строго соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова. Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat в отношении спецоперации по "вагнеровцам", ни тему офшоров президента Украины, ни другие резонансные расследования. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована", - подчеркнул Белянский.