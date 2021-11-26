19:03, 26 ноября

"Удручающие впечатления": нардеп поделился мнением о пресс-конференции Зеленского "Я вижу то, что очень нервный человек"

Сегодняшняя пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского оставляет очень удручающее впечатление, заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"У меня удручающие впечатления от всего диалога. Президент должен вести свою линию... Здесь я вижу то, что крайне нервный человек, действительно начинается эта дискуссия. Я вижу, как нервничает пресс-секретарь Никифоров, который может "выдернуть" президента из этой дискуссии, потому что понимает, что она ему ничего не прибавит", - сказал он.

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"Бутусов сказал абсолютно конкретные вещи. По сути, это обвинение. На основании этих обвинений, я убежден, найдутся депутаты, которые сделают соответствующие обращения по поводу того же ДБР относительно возможного преступления... Что касается того, как это влияет на авторитет нашей с вами страны, то точно, что он (президент Зеленский – прим. ред.) от этого не выиграет. И кто здесь виноват? Ну, это очередной элемент его конструкции ломается, потому что все вокруг виноваты. В этом диалоге, кроме самого себя, претензии некому выставлять", - сказал нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона также рассказал, что не встречается ни с одной фракцией, кроме представителей "Слуги народа".

"Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме представителей "Слуги народа". Я встречаюсь с лидером нашей фракции Давидом Арахамией, встречался с тогдашним руководителем партии Александром Корниенко, а также с главами некоторых комитетов и определенными министрами. Раз в неделю мы обсуждаем вопросы, которые идут на рассмотрение Рады. Мы показываем список с обещаниями партии и программу Кабмина и тогда подводим итоги", - сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал о своем негативном отношении к экс-руководителю ГУР Василию Бурбе и его заявлениям относительно срыва операции по "вагнеровцам".

"Бурба и другие говорят то, что они не имеют права распространять. Я считаю, что это нарушение законодательства — распространение секретной информации. Я считаю, что это была операция под названием "Бурба", которая, слава Богу, закончилась. Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент. Вы знали об этом? Когда разгоняли Майдан, он в этой операции руководил транспортом, когда был на службе в СБУ. Его решил оставить Петр Алексеевич. Он его поставил руководителем разведки, хотя он не разведчик, он СБУшник", — сказал президент.