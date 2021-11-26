19:21, 26 ноября

Зеленский сказал лишь 50% правды — нардеп о пресс-марафоне президента Алексей Кучеренко высказался о заявлении Зеленского насчет переворота

Слова президента Владимира Зеленского о якобы подготовке к государственному перевороту в Украине прокомментировал в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Не хочу обижать президента. Более того, могу сказать, пожалуй, 50% какой-то правды в ходе пресс-конференции было, но 50% он точно видит искривлённо. Здесь у меня вопрос – это сознательная позиция или он искренне ошибается. Если честно, тогда надо работать с президентом, надо, чтобы он понял, что его вводит в заблуждение его ближайшее окружение. И чтобы он допускал к себе другие каналы информации, чтобы разбираться профессионально в вопросах. Если сознательно 50% на 50% — это полная беда, и ничем хорошим не закончится", — сказал он.

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Кучеренко вспомнил похожую историю времен президента Порошенко, когда были разговоры о плане Кремля по дестабилизации ситуации в Украине.

"Меня крайне испугала вот эта попытка очередной государственной измены, госпереворота. Это же было уже, вспомните "Шатун №1" при предыдущей власти. Сейчас начинается "Шатун №2" — оно иронию такую ​​вызывает", — сказал он.

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Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который были приглашены представители 30 СМИ, отобранные Офисом президента. Во время этого марафона президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине, и что в этот вопрос может включиться бизнесмен Ринат Ахметов.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря... Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и тому подобное", — сказал президент.