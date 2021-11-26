18:30, 26 ноября

Могут только "ляпать языком": Зеленский о том, пойдет ли он на второй срок Президент считает, что есть люди, которые могут расшатывать Верховную Раду

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского, которую транслировал телеканал "Украина 24", прошла в несколько этапов, в ходе общения с журналистами были затронуты вопросы, касающиеся также темы второго президентского срока.

Зеленский отметил, что есть люди, которые "расшатывают" украинский парламент. Он отметил, что именно эти люди боятся, что он может пойти на второй президентский срок.

"Они ничего собой не представляют, кроме того, как мой отец говорит, как "ляпать языком". Вот и все. И они ждут, что на это люди будут вестись. Люди сказали, когда меня выбрали. Их не выберут. И даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся. Гордон (журналист Дмитрий Гордон - ред.) аж из штанов выпрыгивает - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мой, это ли самое главное? Я не вижу, как дети мои растут, вот это "я должен". "Должен" только им. Позорище", — отметил глава государства.

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Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время общения с журналистами президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос якобы может включиться бизнесмен Ринат Ахметов.

В свою очередь, Ринат Ахметов опроверг заявления президента Владимира Зеленского.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.