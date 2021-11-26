17:51, 26 ноября

Ринат Ахметов: "Меня возмущает распространение лжи" Бизнесмен Ринат Ахметов возмущен неправдивыми заявлениями в свой адрес

Бизнесмен Ринат Ахметов опроверг заявления президента Владимира Зеленского, который во время своего пресс-марафона сказал, что Ахметова якобы втягивают в попытку государственного переворота.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.

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Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время этого марафона президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос якобы может включиться бизнесмен Ринат Ахметов.