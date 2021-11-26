17:46, 26 ноября

"Медведей не вызывал, цыган не вызывал": Зеленский о дне рождении Ермака "Я отлично отдохнул, работая в ночь с пятницы на субботу"

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что он и глава Офиса президента Андрей Ермак использовали вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для посещения государственной резиденции "Гута". Об этом глава государства рассказал во время своей пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Украина 24".

По словам Зеленского, он улетел в Гуту вечером пятницы, с ним была его семья. Он посетовал на то, что из-за журналистов у него не осталось в Киеве места для отдыха. По пути в государственную резиденцию президента сопровождал еще один вертолет – по протоколам безопасности.

"Да, я был в "Синегоре". Со мной был Ермак, да. В пятницу вечером, после работы, я со своей семьей улетел на один день отдохнуть. Президент никогда не летает одним вертолетом. Мне не позволено летать одним вертолетом, летаю с сопровождающими. Да, был такой вертолет. За два дня до этого сломался президентский вертолет. Люди, которые летели вместе с президентом Украины, попросили использовать вертолет ГСЧС. Мы полетели двумя вертолетами военными и вертолетом ГСЧС", - сказал Зеленский.

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Он утверждает, что в резиденции у него состоялась встреча с Чернышовым (Алексей Чернышов - министр развития общин и территорий,- ред.). Там они обсудили вопросы по поводу празднования 30-летия украинской дипломатии. Зеленский говорит, что праздничное мероприятия пройдет на территории государственной резиденции.

"Я прилетел, в ночь я встретился с Чернышевым, увидели всю инфраструктуру, проговорили, что будем делать, где будем брать деньги. Я отлично отдохнул с господином Чернышовым, работая в ночь с пятницы на субботу.

В субботу у меня был выходной день. Вместе со мной там был руководитель Офиса и моя семья".

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После этого, по словам Зеленского, он вернулся в Киев (21 ноября,- ред), где принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Свободы и Достоинства, а затем улетел обратно в государственную резиденцию в Гуте.

Президент решил не отвечать на вопрос праздновался ли в "Синегоре" юбилей Ермака, отметив лишь, что туда "цыган не вызывал, медведей не вызывал".

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона также рассказал, будет ли распускать Верховную Раду.