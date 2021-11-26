17:40, 26 ноября

"Не первый случай": журналист рассказал, что не так в скандале с днем рождения Ермака "Не могут четко сформулировать, кто и что там делал"

В ситуации с празднованием дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака власти не могут четко сформулировать, что там происходило, заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Михаил Ткач.

"Не могут четко сформулировать, кто и что там делал, было празднование или нет. Очень простой вопрос на самом деле. Сначала нас обвиняли в том, что какие-то факты почему-то не соответствуют. Теперь обвиняют в том, что якобы самолеты..." - сказал он.

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По словам журналиста, у президента нет полной информации о том, какой авиапарк у него есть:

"Это не первый случай, когда президент пользуется, по информации наших источников, этими вертолетами. Если сломался президентский самолет... Я так понимаю, что у президента нет полной информации о том, какой авиапарк есть у него, потому что там не один самолет, не один вертолет. И почему он не пользуется своим авиапарком, а пользуется ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям – прим. ред.), опять же, нет ответа. И, опять же, президент, насколько я понимаю, его Офис (Офис президента – прим. ред.) и УГО (Управление государственной охраны Украины – прим. ред.) должны писать заявление в МВД и ГСЧС, формулируя: "Просим предоставить самолет для исполнения государственных полномочий".

В то же время он сказал, что не спорит с тем, что президент имеет право на отдых:

"Если президент сам сообщает, что он ехал отдыхать, то у меня вопрос - насколько это законно и о каких протоколах говорит господин Монастырский (министр внутренних дел Украины Денис Монастырский - прим.ред), которые существуют, чтобы господин президент уехал с семьей... Конечно, никак не буду спорить с тем, что он имеет право на отдых. Но если говорить по факту, то очень много нестыковок, и я до сих пор не понимаю, что там происходило и почему это так скрывается – с одной стороны. С другой - коммуницируется полная открытость, свобода, ирония, сатира и это панибратство к журналистам, которые тратят свое время, чтобы все это находить, что скрывается".

Напомним, по информации источников "Украинской правды" в политических кругах, президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак в пятницу днем покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в государственную резиденцию президента Украины "Синегора", где в воскресенье Андрей Ермак должен был праздновать юбилей – 50 лет.

Согласно данным публичных онлайн радаров, президентский борт из Киева не прилетал, в отличие от самого президента.

С помощью онлайн радара удалось установить, что в пятницу утром, 19 ноября, из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев. Был ли президент Зеленский или руководитель его Офиса Ермак на борту, пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне сегодня, 26 ноября, что все-таки летал на выходных в государственную резиденцию "Синегора" в Карпатах вместе со своей семьей и главой Офиса президента. Но уверил, что там отдыхал с семьей.

По словам президента, он полетел на госдачу в Ивано-Франковскую область на вертолете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поскольку президентский за два дня до этого сломался. Зеленский указал, что его заверили: это законно, и он имеет на это право.

Ранее народный депутат из фракции "Голос" Кира Рудик сказала, что коммуникация по поводу ситуации с празднованием дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака напоминает коммуникацию по делу "вагнеровцев".

"Мы услышали такой же первый шаг, что спецоперации не было - празднования не было. Потом мы ожидаем, что это будет "празднование, но не наше", а потом, что это вообще пророссийская агентура и еще многое.

Здесь совершенно видна аналогия. Это стандартная коммуникация Офиса президента и самого президента с людьми, которым он обещал, что будет ездить на велосипеде и столь громких празднований точно не будет", - сказала она.