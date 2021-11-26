17:16, 26 ноября

Свобода слова Савика Шустера: "О чем молчит президент?" Пресс-конференция Владимира Зеленского, агрессия России и другие вопросы - сегодня в 21:00 на телеканале "Украина 24"

В пятницу, 26 ноября, в 21:00 на телеканале "Украина 24" — новый выпуск шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гости студии, среди которых будут известные политики и журналисты, обсудят вопросы, о которых сегодня говорит вся страна.

В прямом эфире 26 ноября обсудим:

Пресс-конференция президента: о чем не расскажет Владимир Зеленский?

Неделя после “Вагнергейта”: протесты под Офисом президента, ультиматум об увольнении Ермака, бойкот украинским медиа. Что происходит во власти?

День рождения Ермака: “За чей счет этот банкет?”

Война с Россией – надвигающаяся угроза?

Гости студии:

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 7 октября 2021);

Игорь Смешко, глава СБУ (2003–2005), глава партии “Сила и Честь”;

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”;

Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России по экономике (2000–2005);

Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);

Сергей Кривонос, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС Украины (2016–2019), генерал Вооруженных Сил Украины.

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Они говорят, а решает народ.

Трансляция: