17:16, 26 ноября

Зеленский рассказал, распустит ли Верховную Раду Также президент объяснил, есть ли в парламенте большинство

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен распускать Верховную Раду.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Украина 24". На соответствующий вопрос журналистки президент ответил "нет".

"Я не буду распускать парламент пока ничего не меняется. Здесь у меня очень простая стратегия. У меня есть обязанности, я должен думать о стабильной ситуации в Украине... Распускать, если депутаты голосуют - я даже не понимаю, какой смысл?" – сказал он.

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На вопрос, есть ли в парламенте большинство или решение принимает неформальная коалиция, глава государства ответил:

"По разным законам по-разному - есть законы, на которые влияют финансовые группы, например относительно акцизов или увеличения той или иной ренты. Они очень влияют на многих людей разными способами. В таких случаях есть недоразумения с некоторыми депутатами. Это правда, и нормально. А во многих вопросах у нас есть и 280, и 300 голосов. Мне кажется, что это рабочая ситуация".

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона также рассказал, что не встречается ни с одной фракцией, кроме представителей "Слуги народа".

"Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме представителей "Слуги народа". Я встречаюсь с лидером нашей фракции Давидом Арахамией, встречался с тогдашним руководителем партии Александром Корниенко, а также с главами некоторых комитетов и определенными министрами. Раз в неделю мы обсуждаем вопросы, которые идут на рассмотрение Рады. Мы показываем список с обещаниями партии и программу Кабмина и тогда подводим итоги", - сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал о своем негативном отношении к экс-руководителю ГУР Василию Бурбе и его завлениям относительно срыва операции по "вагнеровцам".