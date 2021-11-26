16:42, 26 ноября

Такого высокого "градуса" еще не было: Влащенко о пресс-конференции Зеленского Тележурналистка считает, что представители власти не могут "вешать ярлыки" на СМИ, в которых указано, что "это - пропагандист"

В Украине сегодня проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Впечатлением о дискуссии с главой государства поделилась на телеканале "Украина 24" в программе "Сегодня День" журналистка и телеведущая Наталья Влащенко.

"Я не первый год в политической журналистике, но я такого высокого "градуса" не помню ни на одной пресс-конференции. Что касается наших коллег журналистов, то мне кажется, что это неправильно, когда президент говорит, что такие-то каналы - это не про свободу слова, а представители Офиса президента говорят, что это пропагандистские каналы. Сам факт таких публичных высказываний - это давление на свободу слова, и поэтому, мне кажется, что с этим нужно быть очень осторожным", — сказала Влащенко.

Напомним, о пресс-конференции с Владимиром Зеленским также поделился впечатлением журналист Савик Шустер.

"Я и президент - мы из разных совершенно сфер. Я в журналистке больше 30 лет, а он никогда в ней не работал. Что я с ним могу обсуждать? Так считает сегодняшний президент Украины. Для этого мы, журналисты существуем, чтобы эту точку зрения дать и потом ее проверить, вот и все", — сказал он.

Также Савик Шустер задал Владимиру Зеленскому вопрос, связанный с увольнением Василия Бурбы, который до августа 2020 года возглавлял Главное управление разведки Украины, и при котором готовилась спецоперация по захвату российских боевиков частной военной кампании "Вагнер".

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Зеленский заявил, что Бурба не предоставлял информации об операции по "вагнеровцам":

"Я попросил еженедельные доклады разведки. Он был один из них. Всегда разведки собирались, я как главнокомандующий получал информацию, потом глава комитета разведки анализировал это, и мы делали выводы, вместе. О той информации, о которой мы говорим, никто никогда не докладывал. Никогда об этом не говорилось. Была информация, что есть "вагнеровцы", готовятся разные вещи, они бандиты и так далее. Были общие вещи. Но когда садились все разведчики, этой информации не было".