16:40, 26 ноября

"Что я с ним могу обсуждать?": Шустер о пресс-конференции Зеленского Телеведущий отметил, что он и президент - "из разных сфер"

Телеведущий Савик Шустер в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" поделился впечатлениями о пресс-конференции президента Владимира Зеленского.

"Я и президент - мы из разных совершенно сфер. Я в журналистке более 30 лет, а он никогда в ней не работал. Что я с ним могу обсуждать? Так считает сегодняшний президент Украины. Для этого мы, журналисты, существуем, чтобы эту точку зрения дать и потом ее проверить, вот и все", - сказал он.

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На вопрос, удовлетворил ли его ответ Зеленского на пресс-конференции, Шустер ответил:

"Это история скажет, не я".

Напомним, что на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского телеведущий Савик Шустер задал вопрос насчет срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

"Мне нравится, что вы говорите "якобы". То есть в принципе утверждаете, но говорите "якобы", значит, предполагаете. Поскольку я сказал, что сегодня будет очень откровенный разговор, я буду без предположений отвечать на ваши якобы вопросы. Начнем с того, что вы должны понимать мое отношение к господину Бурбе. Я очень прямой и открытый человек, и разговаривал с этим человеком тоже открыто и прямо. Ранее я сказал, что это не наша работа, мы втянуты в операцию другого государства. Это был мой официальный ответ", - сказал президент.

Ранее журналистка и телеведущая Наталья Влащенко поделилась впечатлениями от дискуссии с президентом Владимиром Зеленским.