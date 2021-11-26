14:45, 26 ноября

Встречаюсь только со "Слугой народа": Зеленский о давлении на депутатов Президент Украины рассказал, как и с кем происходит коммуникация по важным для страны законам

На вопрос журналистки Наташи Влащенко о том, что Офис президента оказывает давление на руководителей депутатских групп и фракций и указывает им, как нужно голосовать в Раде, ответил президент Украины Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона.

"Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме представителей "Слуги народа". Я встречаюсь с лидером нашей фракции Давидом Арахамией, встречался с тогдашним руководителем партии Александром Корниенко, а также с главами некоторых комитетов и определенными министрами. Раз в неделю мы обсуждаем вопросы, которые идут на рассмотрение Рады. Мы показываем список с обещаниями партии и программу Кабмина и тогда подводим итоги", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что в последний раз такая встреча состоялась по вопросам бюджета, поскольку Рада подала тысячи правок, из-за чего принятие затягивается.

"Есть закон, его поддерживают или не поддерживают. Если закон инициировала фракция "Слуга народа", значит, его не поддерживают. Но иногда это сложно, ведь давят на родителей депутатов из фракции "Слуга народа". Тогда также есть вопросы к некоторым депутатам из других фракций", - добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о своем негативном отношении к экс-руководителю ГУР Василию Бурбе, который раскрыл правду в вопросе срыва операции по "вагнеровцам".

"Бурба и другие говорят то, что они не имеют права распространять. Я считаю, что это нарушение законодательства — распространение секретной информации. Я считаю, что это была операция под названием "Бурба", которая, слава богу, закончилась. Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент. Вы знали об этом? Когда разгоняли Майдан, он в этой операции руководил транспортом, когда был на службе в СБУ. Его решил оставить Петр Алексеевич. Он его поставил руководителем разведки, хотя он не разведчик, он СБУшник.

Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет", — сказал он.