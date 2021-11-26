12:37, 26 ноября

Это была операция "Бурба" — Зеленский высказался о "Вагнергейте" Президент Украины рассказал, почему негативно относится к Василию Бурбе

На вопрос журналиста Савика Шустера о спецоперации по "вагнеровцам" ответил президент Украины Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона.

"Мне нравится, что вы говорите "якобы". То есть в принципе утверждаете, но говорите "якобы", значит, предполагаете. Так как я сказал, что сегодня будет очень откровенный разговор, я буду без предположений отвечать на ваши якобы вопросы. Начнем с того, что вы должны понимать мое отношение к господину Бурбе. Я очень прямой и открытый человек, и разговаривал с этим человеком тоже открыто и прямо. Ранее я сказал, что это не наша работа, мы втянуты в операцию другого государства. Это где-то был мой официальный ответ. Мое отношение к Бурбе, чтобы вы поняли, что происходило, и кто какие решения принимал. Никто не может ничего акцептировать без решения главнокомандующего или в вертикали, если это ГУР, то это министр обороны страны. У нас происходит именно так. Есть много оперативной работы, но акцептируется начало, когда это делает президент или министр обороны", — сказал он.

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Зеленский рассказал, что хотел уволить Бурбу, когда стал президентом.

"Бурба и другие говорят то, что они не имеют права распространять. Я считаю, что это нарушение законодательства — распространение секретной информации. Я считаю, что это была операция под названием "Бурба", которая, слава богу, закончилась. Бурбу я лично не очень хорошо знал. Когда я пришел, я хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокированием транспорта на Майдане, это важный момент. Вы знали об этом? Когда разгоняли Майдан, он в этой операции руководил транспортом, когда был на службе в СБУ. Его решил оставить Петр Алексеевич. Он его поставил руководителем разведки, хотя он не разведчик, он СБУшник. Потом была история, что параллельно в резиденции, где временно живу я, проживал господин Бурба. Отремонтировал ее за 11 млн. Он бизнесмен, но это разведка, это же не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом, он получал ту или иную информацию и зарабатывал на этом деньги. Такой руководитель разведки меня не устраивал, не устраивал и будущего министра обороны. Все разведчики и большие бизнесмены об этом знали. Может, слухи, а может, и нет", — сказал он.

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Зеленский заявил, что Бурба не предоставлял информации об операции по "вагнеровцам".

"Я попросил еженедельные доклады разведки. Он был один из них. Всегда разведки собирались, я как главнокомандующий получал информацию, потом глава комитета разведки анализировал это, и мы делали выводы, вместе. О той информации, о которой мы говорим, никто никогда не докладывал. Никогда об этом не говорилось. Была информация, что есть "вагнеровцы", готовятся разные вещи, они бандиты и так далее. Были общие вещи. Но когда садились все разведчики, этой информации не было. Следующий шаг. Господин Бурба решил сохранить свое место, зная, что я хочу его увольнения. Тогда Бурба принес какую-то информацию еще до ковида, что есть формула ковида и формула вакцины. Есть бумаги, мы даже можем передать их вам. Он предложил передать эту информацию России или Китаю, запустить, как говорят разведчики, "торпеду". Конечно, передал я медикам эти формулы, а они мне сказали, что это ноль. Вы понимаете, что это просто авантюрист и аферист. Я не хотел говорить о нем таких слов", — сказал он.

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По словам Зеленского, Бурба начал предпринимать шаги, чтобы избежать своего увольнения, и в частности, рассказал о подготовке операции по "вагнеровцам".

"У меня был один вопрос, и я его прямо задал. Турецкие авиалинии. Эрдоган должен знать? Нет. Понял. У меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю, хочу знать: самолет, который вылетает из Минска — там будут обычные люди. Там будут граждане Турции и не только. А когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине — а если боевики захватят этот самолет, может быть такое? Он говорит, может. А может быть, что в результате погибнут люди? Еще лучше, мы обвиним в этом других. Я сказал, я считаю, что это не наша операция. Это был мой ответ. Она не продумана детально. Я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будут детально проработаны вещи и если не пострадают люди. Он хочет втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган бы никогда нам этого не простил. Я с ним обговаривал такие вещи за закрытыми дверями... Я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорю, что мы не проводили эту операцию, нас втянули. И когда он понял, что его идеи были хлопнуты и расколоты, он решил слить эту информацию. А во второй раз я не хотел встречаться с этим человеком. Все мои распоряжения письменные. Что мог принять Ермак по поводу операции? У него нет таких полномочий. Министр обороны и президент, все. Мне просто надоела эта история. Я от таких людей избавляюсь годами, а все их защищают", — сказал он.

Зеленский добавил, что ему стыдно за этот эпизод в жизни украинской разведки.

Ранее экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил в эфире телеканала "Украина 24", что одной из причин срыва спецоперации по "вагнеровцам" мог быть "крот" в украинской власти.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь, и должно бы следствие за год ответить - есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул он.

Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что провал спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер" - удар по национальной безопасности и обороне Украины.

Напомним, 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые состояли в частной военной компании "Вагнер". Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь. Однако по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили об операции Офису президента. Операция была перенесена после встречи разведчиков с политическим руководством, "вагнеровцев" арестовали в Беларуси. Украина просила об их выдаче, поскольку боевики могли быть причастны к боевым действиям на Донбассе. Однако белорусская власть выдала "вагнеровцев" России.