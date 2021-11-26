11:20, 26 ноября

Война с неугодными журналистами: нардеп рассказала, что не так с брифингом Зеленского "Сегодня острых вопросов к Владимиру Зеленскому очень много у общества"

Новая пресс-конференция Владимира Зеленского - изменение информационной политики Офиса президента, но не в сторону свободы слова и демократии, а наоборот. Об этом сказала в эфире программы "Утро чемпионов" на телеканале "Украина 24" народный депутат Людмила Буймистер.

В частности, она раскритиковала ОП за выборочный отбор журналистов, которые смогут посетить брифинг главы Украины.

"Когда ОП сам начинает выбирать тех журналистов, которым можно прийти, а потом по каким-то непонятным причинам говорит, что вы нам не нравитесь, мы вас не приглашаем – это выглядит как открытая война с неугодными журналистами. Потому, что они (журналисты, - ред.) будут задавать острые вопросы президенту. Это попытка отсеять пул журналистский и таким образом контролировать контент, который будет публиковаться после пресс-конференции. На самом деле сегодня острых вопросов к Владимиру Зеленскому очень много у общества", - отметила она.

Также Буймистер рассказала, какой-бы вопрос она сама задала Владимиру Зеленскому:

"Я бы спросила, проснулся ли инстинкт самосохранения у власти, собирается ли президент делать кадровые изменения в ОП? Потому, что наша страна уже говорит о сливе спецоперации по "вагнеровцам". Когда международные институции, наши международные партнеры признают преступления ЧВК "Вагнер", и на фоне всего этого президент летит вертолетом ГСЧС на день рождения к Ермаку - пощечина всему украинскому обществу".

Напомним, накануне пресс-служба Офиса президента сообщила, что 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон по случаю экватора своей каденции.

На разговор с президентом допустят только 30 журналистов из ведущих украинских и международных СМИ.

Каждый представитель медиа сможет задать Зеленскому только один вопрос, что следует из названия марафона - "30 вопросов президенту Украины".

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Олег Семинский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о военном положении в Украине из-за военной агрессии РФ.

Да, такие разговоры есть, это обсуждается… Александр Корниенко (первый вице-спикер парламента – ред.) говорил о введении военного положения исключительно при полномасштабном вторжении Российской Федерации на территорию Украины за линию разграничения в нашу сторону... Мы все надеемся, что этого не произойдет, но нам надо не паниковать, действовать с трезвой головой, и быть готовыми к тому, что это может реально произойти. Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца... Я еще раз хочу отметить, военное положение будет вводиться исключительно в случае полномасштабного вторжения", — сказал нардеп.