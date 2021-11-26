11:05, 26 ноября

Фейк, запущенный Банковой — нардеп о введении военного положения в Украине Михаил Цимбалюк рассказал, проголосует ли парламент за военное положение

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что введение военного положения в Украине из-за угрозы российского вторжения — фейк. Это заявление прокомментировал в программе "Утро Чемпионов" на телеканале "Украина 24" первый заместитель главы комитета по вопросам социальной политики, нардеп Михаил Цимбалюк.

"На сегодняшний день нет такой необходимости, нет никаких юридических и других оснований для введения любого — чрезвычайного и тем более военного положения. Такие ситуации мы голосовать не будем. Я уверен, что этот фейк был запущен Банковой, чтобы посмотреть, как отреагирует общество. Общество не готово это воспринять, поэтому Банковая включила заднюю", — сказал он.

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Также нардеп рассказал, какие вопросы задал бы президенту Владимиру Зеленскому на его пресс-конференции.

"Люди помнят прошлогоднее обращение к парламенту. Почему у нас нет рекордных закачек газа в хранилища? Кто провалил запасы угля? То, что сегодня идут суда и везут уголь, это не заслуга власти и не государственный уголь, а частных структур. Почему не уменьшилась плата за коммунальные услуги, как год назад обещал президент с беговой дорожки? Почему не повышается пенсия? Кто провалил вакцинацию? Это основные вопросы, которые ставят люди. И наконец, когда будет мир в Украине, как обещал президент Зеленский?" — сказал он.

Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Радіо Свобода" заявил, что в случае военной агрессии со стороны России, оперативно будет созвана Верховная Рада для введения военного или чрезвычайного положения.

"У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение - провести соответствующие голосования ВР должна в течение нескольких часов", — сказал Корниенко.