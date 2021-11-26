00:09, 26 ноября

"Откуда мандат?": между нардепами произошла перепалка во время обсуждения своих рейтингов Железняк и Бужанский решили помериться рейтингами, и перешли на повышенный тон

Во время эфира на телеканале "Украина 24" в программе "Народ против" представители партий "Голос" Ярослав Железняк и Кира Рудик и "Слуги народа" Максим Бужанский эмоционально обсудили свои рейтинги.

Дискуссии предшествовало упоминание Железняком поездки членов партии "Голос" в США, чтобы встретиться с американскими партнерами.

Бужанский:

- Маленький очень вопрос. Уважаемый Ярослав, рейтинг партии "Голос" - до 2%. Вы с Кирой представляете хотя и лучшую, но всего лишь половину "Голоса". Скажи, пожалуйста, от чьего лица вы вели переговоры в Америке, кто вам дал мандат, кого вы представляли?

Железняк:

- Я представлял парламентскую фракцию, которая представлена в украинском парламенте, которая, если я не ошибаюсь, принимает больше законов, чем "Слуга народа". Конечно, я хотел бы, если ты хочешь о фракции поговорить, рассказать, как там существует группа Коломойского, Павлюка, Богдана, уже мы видим и группу Разумкова...

Бужанский:

- Я спросил – на переговорах в США ты представлял точку зрения половины фракции?

Железняк:

- Я представлял либеральную партию, которая представлена в украинском парламенте, и которая обеспечила на 20 депутатов больше результатов, чем фракция, которая... Сколько там? 254 было депутатов?..

Бужанский:

- Откуда мандат?

Рудик:

- Украинский народ, Макс, украинский народ нам дал мандат.

Бужанский:

- 1% украинского народа? Это мало, Кира. Это мало. Это очень мало, Ярослав, (поворачивается к Железняку - ред.) для того, чтобы говорить от имени 1% украинского народа, не спросив остальные 99% .

Железняк:

- Максим, я бы сейчас перед зимой и залетом с "Вагнергейтом" точно не советовал бы тебе меряться рейтингами. Боюсь, что потом можно будет сравнивать разные цифры, но они будут близки к нулю.

Напомним, Ярослав Железняк в эфире телеканала "Украина 24" ранее сообщил о поездке вместе с Кирой Рудик и Максимом Нефедовым в США для встречи с американскими партерами Украины. Он сообщил, что в ходе встречи со стороны США прозвучала критика в отношении закона об олигархах.

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Также ранее Кира Рудик сообщила о том, что американские партнеры Украины обеспокоены действиями украинской власти относительно ситуации с Россией.

"Конечно, при необходимости можно вводить военное положение, но пока этой необходимости не видно. Я напомню, что у нас восьмой год идет война с Россией, и наша задача быть готовыми к любым действиям Путина, потому что они могут быть абсолютно непредсказуемы. Я две недели назад вернулась из Соединенных Штатов, я общалась с нашими международными партнерами. Их больше всего тревожит, как и беспокоит каждого украинца сейчас, это отсутствие прозрачной коммуникации, чтобы президент как главнокомандующий вышел и объяснил людям, что происходит, почему представители его команды муссируют эту тему, это первое. Второе, это отсутствие стратегии, каким образом можно противодействовать возможному нападению. Я верю в наших военных, я верю в то, что они защитят, но я не верю власти, в то, что у нее есть план", — сказала Рудик.