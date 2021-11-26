00:03, 26 ноября

Следствие по Майдану: Луценко высказал предупреждение Януковичу Экс-генеральный прокурор рассказал, чего добилось следствие в деле по Евромайдану

Чего удалось и не удалось достичь в следствии по Майдану, рассказал в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Общество интересуют как организаторы, заказчики, так и исполнители преступлений против мирных демонстрантов на Майдане. В связи с этим я как генпрокурор с 2016 года — а до меня после Майдана было три генпрокурора — продолжал это расследовать. Я понимаю, что это главный вызов моего жизни как человека, который был и на первом Майдане, который 2,5 года был в тюрьме по политическим мотивам, и который с первого дня был на втором Майдане. Нам удалось собрать материалы и доказать государственную измену президента Януковича. У меня в руках документ, о котором часто забывают. Янукович обращается к Путину с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины. Вот чего не допустил Майдан. (Читает заявление Януковича — ред.) "События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия". Это при том, что ни одна витрина в Киеве не была разбита. "Жизнь, безопасность и права людей под угрозой". Ни одного тяжкого преступления в Киеве не зафиксировано правоохранительными органами во время Майдана. "Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие" и так далее. "В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины". Майдан не допустил уничтожения независимости нашей страны и превращения ее в то, что творится в Донецке и Луганске, а теперь уже и в Минске", — рассказал он.

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Луценко напомнил, что благодаря работе Генпрокуратуры и голосованию Верховной Рады суд над Януковичем состоялся.

"Так вот на основании этого и других доказательств украинский суд всеми тремя инстанциями осудил Януковича за совершение государственной измены. И если он надумает сюда приехать, я прошу прощения, скажу как экс-зэк экс-зеку: оно ссыкливое и в Киев не приедет. Но если приедет, сядет на 13 лет. Так вот это было большое достижение, что мы признали президента виновным в государственной измене. Это урок не только Януковичу, а всем будущим руководителям страны, которые пойдут этим путем. Второе. Ответили ли за насилие на Майдане заказчики и организаторы? Все годы с 2014-го мы собирали материалы, и на момент моей отставки все материалы включительно с экспертизой, без которой ни один материал не пойдет в суд, были собраны. Но парламент раз 6 или 8 не давал разрешения на заочное осуждение. Осудить Януковича, Захарченко, Якименко и других деятелей, которые прячутся в России и Крыму, было невозможно. Поэтому парламент набрался политической воли и проголосовал за возможность проведения заочного осуждения", — сказал он.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поделился воспоминаниями о драматических событиях Евромайдана.

Напомним, Евромайдан - национально-патриотические протестные акции в Украине, прежде всего против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины.

Протесты начались 21 ноября 2013 года как реакция на решение Кабинета министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и значительно распространились после силового разгона демонстрации в Киеве ночью 30 ноября. Протесты, которые с конца 2013 года проходили в форме митингов, демонстраций, студенческих забастовок и силовое противодействие протестам со стороны властей привели к открытому силовому противостоянию, которое в дальнейшем переросло в Революцию Достоинства.