22:34, 25 ноября

Агрессия России: Рудик считает, что президент должен выступить перед народом Военное положение в Украине на данный момент вводить не нужно, считает нардеп

Эскалация военных Российской Федерации рядом с границами Украины не означает на данный момент, что пора вводить в стране военное положение. Однако от президента Украины ждут обращения, в котором он как главнокомандующий объяснит, что происходит. Об этом сообщила в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Что такое военное положение и когда его вводят? Его вводят, когда есть полномасштабное наступление. Сейчас действительно есть угроза от России, но есть также очень четкий вопрос, что делает наша власть для того, чтобы это предотвратить. Меня беспокоят две вещи. Первое - это противоречивые коммуникации, потому что они очень пугают людей и не решают ситуацию. Второе - мы не видим, чтобы власть сама серьезно воспринимала ситуацию и готовилась к ней. Например, выполняла государственный оборонный заказ - закупки оружия и техники для нашей армии. Мы не видим, чтобы власть готовила определенные планы, собирала глав фракций для того, чтобы поговорить, какие должны быть действия, общалась с нашими международными партнерами. Этого всего мы пока не видим. Власть очень запоздало реагирует на любые изменения", — отметила политик.

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Она также напомнила, что к агрессивным действиям России нужно быть готовыми. Также она сообщила, что американские партнеры Украины обеспокоены действиями украинской власти относительно ситуации с Россией.

"Поэтому первый вопрос. Конечно, при необходимости можно вводить военное положение, но пока этой необходимости не видно. Я напомню, что у нас восьмой год идет война с Россией, и наша задача быть готовыми к любым действиям Путина, потому что они могут быть абсолютно непредсказуемы. Я две недели назад вернулась из Соединенных Штатов, я общалась с нашими международными партнерами. Их больше всего тревожит, как и беспокоит каждого украинца сейчас, это отсутствие прозрачной коммуникации, чтобы президент как главнокомандующий вышел и объяснил людям, что происходит, почему представители его команды муссируют эту тему, это первое. Второе, это отсутствие стратегии, каким образом можно противодействовать возможному нападению. Я верю в наших военных, я верю в то, что они защитят, но я не верю власти, в то, что у нее есть план", — сказала Рудик.

Отметим, что ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк также прокомментировал ситуацию относительно оперативного введения в стране военного положения. Он подчеркнул, что его фракция, как и часть нардепов других политсил, голосовать за такое решение не будут, если оно будет приниматься в Раде без достаточных объяснений, для чего это делается. Также Железняк сообщил, в каких случаях введение военного положения необходимо.

"Если мы говорим о конкретных событиях, это может быть уже открытая агрессия страны-агрессора в отношении Украины... Еще раз, в слепую фракция "Голос" за любое такое решение голосовать не будет, и я уверен, что многие представители так называемой коалиции тоже не будут голосовать", — сказал политик.

Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Радіо Свобода" заявил, что в случае военной агрессии со стороны России, оперативно будет созвана Верховная Рада для введения военного или чрезвычайного положения.

"У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение - сделать соответствующие голосования ВР должна в течение нескольких часов", — сказал Корниенко.