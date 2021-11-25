22:32, 25 ноября

Бужанский рассказал, почему "слуги народа" не пришли на эфир Шустера по "Вагнергейту" Народный депутат объяснил отсутствие представителей правящей партии в нашумевшей программе

О том, почему нардепы из "Слуги народа" не пришли на эфир программы "Свобода слова Шустера" на телеканале "Украина 24", рассказал в программе "Народ против" народный депутат этой фракции Максим Бужанский.

"Я где-то слышал, что в пятницу не сошлись между собой во мнениях фракция "Слуга народа" и студия Савика Шустера из-за того, кто из "Слуги народа" должен присутствовать на эфире. Поэтому этого не случилось. Не потому, что никто не пришел. не согласовали — и не пришли, так бывает", — сказал он.

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Напомним, ни один представитель партии власти не пришел в эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24", посвященный "Вагнергейту". В этом эфире экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 иностранных граждан, которые состояли в частной военной компании "Вагнер". Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь. Однако по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили об операции Офису президента. Операция была перенесена после встречи разведчиков с политическим руководством, "вагнеровцев" арестовали в Беларуси. Украина просила об их выдаче, поскольку боевики могли быть причастны к боевым действиям на Донбассе. Однако белорусская власть выдала "вагнеровцев" России.