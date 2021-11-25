21:13, 25 ноября

Гройсман высказался о скандале с Ермаком: "Власть сказала неправду" Экс-премьер заявил, что за превышение полномочий возможна уголовная ответственность

Расследование журналистов о праздновании юбилея главы Офиса президента Андрея Ермака прокомментировал в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Во-первых, нужно сказать спасибо журналистам за то, что они делают свою непростую, но необходимую работу. Если мы хотим, чтобы Украина была демократичной, европейской страной, все должно быть открыто. Нужно показывать те стороны жизни, которые власть скрывает от общества. Я могу сказать, что мое правительство, и я подписывали соглашения с французской стороной о приобретении 54 вертолетов для Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Национальной полиции и Пограничной службы. У нас была идея создать санитарную авиацию, чтобы было возможно быстро предоставлять помощь людям. Когда я подписывал эти соглашения, я не думал, что будет спецмиссия по спасению жителей государственной резиденции в Гуте. Я считаю, что власть должна сказать, что произошло, кто там у них летал и с какой целью", — сказал он.

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Гройсман считает объяснения Ермака недостаточными.

"Мне недостаточно услышанного, потому что мы видим довольно серьезное расследование, из которого можно сделать вывод, что власть сказала неправду. Должна быть абсолютно открытая коммуникация, где они скажут... То есть, есть расследование, далее есть откровенная информация, а далее должны быть последствия. И в соответствии с тем, сойдется информация или нет, нужно будет понимать, насколько глубокими должны быть последствия. Такие истории вообще подрывают доверие к власти. Сначала одно, потом другое, что-то скрывают..." — отметил он.

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Экс-премьер не исключает уголовной ответственности за эту ситуацию.

"Не только общество, а и правоохранительная система определит, это было злоупотребление или нет. Если было злоупотребление, они должны нести за это уголовную ответственность. История абсолютно плохая", — сказал он.

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Напомним, в расследовании издания "Украинская правда" говорится, что президент Владимир Зеленский и его Офис праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче, а для доставки людей в резиденцию в Карпатах использовали вертолеты ГСЧС.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает отдельные факты, изложенные в расследовании, однако не объясняет, где он находился в свой день рождения, в воскресенье 21 ноября.

"Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента.

В пятницу президент работал на Банковой. Впоследствии он отбыл в резиденцию в Гуте. Уже в воскресенье президент в Киеве принимал участие в соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. А в понедельник находился на рабочем месте", — написал он на своей странице в Facebook.