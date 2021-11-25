17:53, 25 ноября

Военное положение в Украине: Железняк объяснил, когда нужно голосовать за введение За важные решения, смысл которых власть не объясняет, голосовать не надо, считает нардеп

Эскалация российских вооруженных сил на границе с Украиной стала поводом для обсуждения среди политиков возможности введения военного положения. Когда такое положение могут принять, прокомментировал в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Первое. Существует ли угроза российской агрессии? Да, существует все 8 лет, которые Украина находится в войне. Сейчас я могу подтвердить, что наши международные партнеры, особенно американцы, говорят о том, что очень странная активность на границе, особенно разведки страны-агрессора. Мы с председателем партии "Голос" Кирой Рудик несколько недель назад были в Вашингтоне, на каждой встрече этот вопрос поднимался. И я не понимаю, какими логическими действиями руководствовались (представители власти - ред.), когда говорили, что американские средства массовой информации распространяют фейки. Они должны были, наоборот, подтверждать эту информацию, ездить к европейским партнерам и обсуждать высокую степень агрессии. Поэтому это первая ошибка власти", — сказал нардеп.

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Он отметил, что не нужно голосовать за военное положение, если его введение не подкреплено объяснениями.

"К сожалению, мы слышим сейчас много слухов - будет ли, не будет ли введено военное положение. Более того, эти дискуссии идут также из-за того, что 1 декабря будет обращение президента к Украине. Я не считаю нужным голосовать любые такие важные решения без объяснений. По этим объяснениям я сделал запрос как председатель фракции парламента для того, чтобы была проведена встреча хотя бы глав фракций со спикером, первым вице-спикером, представителями оборонных ведомств и разведки, возможно, и господина президента, чтобы было объяснение. Что мы видим от власти в качестве реакции - они перестали даже на телеканалы ходить, чтобы хоть что-то объяснять", - сказал Железняк.

Нардеп сообщил, в каком случае его фракция будет голосовать за решение о введении военного положения.

"Когда мы поймем, что это не является политической игрой для того, чтобы бороться с политическими оппонентами, а действительно есть такая необходимость", — сказал он.

Также Железняк сообщил, в каких случаях введение военного положения необходимо.

"Если мы говорим о конкретных событиях, это может быть уже открытая агрессия страны-агрессора в отношении Украины... Еще раз, в слепую фракция "Голос" за любое такое решение голосовать не будет, и я уверен, что многие представители так называемой коалиции тоже не будут голосовать", - сказал политик.

Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Радіо Свобода" заявил, что в случае военной агрессии со стороны России, оперативно будет созвана Верховная Рада для введения военного или чрезвычайного положения.

"У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение - сделать соответствующие голосования ВР должна в течение нескольких часов", — рассказал Корниенко.

Напомним, Ярослав Железняк в эфире телеканала "Украина 24" ранее сообщил о поездке вместе с Кирой Рудик и Максимом Нефедовым в США для встречи с американскими партерами Украины. Он сообщил, что в ходе встречи со стороны США прозвучала критика в отношении закона об олигархах.