21:54, 23 ноября

Гордон раскрыл секрет громкого фото с Аваковым Как отметил журналист, фото с рыцарскими мечами обсуждали все лидеры мнений в Украине

Резонансное фото, на котором изображены экс-глава МВД Арсен Аваков, врач Евгений Комаровский, журналисты Савик Шустер и Дмитрий Гордон, вооруженные средневековыми рыцарскими мечами, было сделано в Литве на дне рождения Шустера.

Об этом сообщил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон. По его словам, в кадр не поместился политик Николай Катеринчук, "есть еще более расширенные фотографии, где стоит еще человек 5-6", в частности журналистка Алеся Бацман.

"На самом деле, я удивился, когда на наших глазах не было сайта, ни одного издания, телеканала в Украине, ни одного лидера и не лидера мнений, кто бы не перепостил эту фотографию и всячески ее обсуждал. Это оппозиция Зеленскому, собрались в поход на Зеленского - что только не писали. А на самом деле, как всегда, все не так", - сказал он.

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По словам Гордона, Шустер и продюсер "Свободы слова" Павел Елизаров "придумали, чтобы день рождения Савика отпраздновать на его родине".

"Савик родом из Вильнюса, и они решили пригласить гостей Савика в Литву, в Вильнюс на два дня - 21 и 22 ноября. 22-го - день рождения Савика. Мы полетели в Вильнюс, и там была прекрасная программа. Мы посмотрели, где Савик родился, в каком доме. Где Савик ходил в школу - посмотрели школу. Она еще не называется школой имени Савика Шустера, но думаю, что это впереди... Мы посмотрели, где Савик играл в футбол. Мы были в культовом ресторане "Неринга", где в 60-70-е годы собирался цвет диссидентов, поэтов, интеллигенции", - рассказал он.

Затем, по словам журналиста, они посетили замок Тракай недалеко от Вильнюса.

"Там шикарный замок, к которому надо плыть на катере. Здесь были как раз рыцари. Они устроили рыцарский турнир для нас специально с мечами. Все эти предметы мы взяли у рыцарей, и сделали такое фото... За этим фото ничего не стоит, кроме того, что мы любим Савика... А кто там себе больной головой надумал - то это дело не наше, а больной головы, а может и не одной", - заверил он.

Напомним, бывший глава МВД Арсен Аваков опубликовал в Facebook фотографию, на которой он запечатлен в компании доктора Евгения Комаровского, телеведущего Савика Шустера, продюсера шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павла Елизарова, журналиста Дмитрия Гордона и экс-премьера Владимира Гройсмана. В руках они держали средневековое оружие.

Экс-глава МВД подписал снимок: "Да, это именно то, о чем вы подумали".