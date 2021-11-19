19:22, 19 ноября

Тимошенко рассказала, как украинцев нагло обманывают с пенсиями Пенсионная реформа должна выглядеть совсем по-другому, уверена Тимошенко

Пенсионная система в Украине построена таким образом, что человеку не выплачивают даже десятую часть того, что он перечисляет в Пенсионный фонд.

Об этом рассказала в эфире ток-шоу "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" лидер партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

"Сегодня те пенсии, которые вам платят, если рассчитать на средний срок жизни человека, вам даже десятую часть не выплачивают того, что за всю жизнь за вас перечислено в пенсионные фонды. Это значит, что вас глубоко, системно и просто очень нагло обманывают", – подчеркнула Тимошенко.

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По ее словам, пенсионная реформа в Украине "должна выглядеть совсем по-другому, как в нормальных цивилизованных странах".

"Как она выглядит? Человек, как только начинает работать... В государственном финансовом или банке, или фонде для человека открывается счет, и всю жизнь, сколько человек работает, на его собственный счет засчитываются эти деньги. Но никто не имеет права к ним даже пальцем прикоснуться, потому что там гарантии государства, и вся система гарантирует наличие этих денег, они индексируются. Если государству нужно эти деньги временно позаимствовать, проценты уходят людям, начисляются все время. И когда человек уходит на пенсию, он распоряжается своим счетом так, как он захочет. Плюс если человек не успел воспользоваться всеми деньгами и, не дай Бог, ушел из жизни, то остается пенсионный счет по наследству семье для того, чтобы дальше продолжать накапливать пенсионные деньги", - объяснила депутат.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 августа заявил, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы.

"Задача рабочей группы — введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", — сказал Шмыгаль, которого цитирует Nv.ua.

Ранее Министерство социальной политики представило обновленную концепцию второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение обязательных пенсионных накоплений для всех граждан. Предполагается, что дополнительные пенсионные накопления украинцев будут формироваться за счет части единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.

Экономист Олег Пендзин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что введение накопительной пенсионной системы в Украине не имеет смысла из-за слабости отечественной экономики.

"В слабых экономиках любое накопление не гарантирует сбережения средств. А если учитывать, что к собственным накоплениям будет доступ через 35 лет - это период страхового стажа, который вам даст возможность выйти на пенсию и воспользоваться этими деньгами - то маловероятно, что там останутся серьезные суммы", - объяснил Пендзин.