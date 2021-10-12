13:16, 12 октября 2021

"Москва пытается давить на Вашингтон" – нардеп о скандальной статье Медведева Россия хочет говорить с США об Украине без самой Украины, считает Андрей Николаенко

В России вышла статья бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который говорит о том, что Кремль не может найти общий язык с украинским руководством. О том, что на самом деле означает эта статья, и означает ли это, что Украина больше не может вести разговор с Россией, и что никакой встречи Зеленского с Путиным не будет, рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" народный депутат Андрей Николаенко.

"Прежде всего, надо напомнить, что это такое симптоматическое очень событие, потому что они это делают обычно накануне визитов. То есть статья Путина в свое время вышла за день до визита Меркель, определенные сигналы и позиционирование в России относительно Украины, и отношение к нашей стране. То же сегодня делает Медведев. Надо напомнить, что этот человек (Медведев - ред.) когда-то в свое время был и премьером, а потом даже и президентом России, а сегодня всего-навсего заместитель секретаря Совета нацбезопасности России. Как результат - это такое напоминание его устами…что человек немного в стороне от принятия решений, говорит о каких-то нарративах, которыми живет Москва", — отметил нардеп.

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Александр Николаенко также отметил, что Россия через эту статью, хочет показать США, каким образом Москва хочет выстраивать диалог с Вашингтоном.

"Понятно, что мне, как и каждому украинцу, которые прочитал эту статью, неприятно слышать те вещи, которые там прозвучали. С другой стороны, я как дипломат понимаю, что они хотят дать понять Нуланд (Виктория Нуланд, американский дипломат, заместитель госсекретаря США – ред.), которая прибыла в Россию, что или давайте вместе решать, как мы будем жить, и что мы будем делать с Украиной, если они (США - ред.), или мы не готовы разговаривать с этим президентом (Владимиром Зеленским - ред.). И здесь не вопрос о квалифицированности или опыте господина Зеленского, это вопрос того, что он отошел от той риторики, на которую рассчитывала Москва сначала, тем самым сделав акцент больше на национал-патриотическую нишу, внутреннее электоральную, отстаивая там определенные красные линии", — сказал Николаенко.

По мнению нардепа, Россия хочет говорить с США об Украине, но без участия нашей страны.

"С другой стороны Москва недавно только начала говорить, что готова говорить об Украине напрямую с США. Это такая попытка намекнуть на то, что если вы (США - ред.) хотите с нами о Китае говорить, чтобы мы быстро к нему навстречу не двигалась, то давайте говорить об Украине без Украины", - сказал Николаенко.

Напомним, в российском издании "Коммерсант" накануне визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, вышла статья бывшего президента и бывшего главы правительства РФ Дмитрия Медведева с заголовком "Почему контакты с нынешним украинским руководством бессмысленны".

Российский чиновник в своей статье в жесткой форме отзывается об Украине, где также указывает, что якобы Украина переписывает свою историю. Медведев также упоминает и президента Владимира Зеленского, который, по его версии, "отказался от свой идентичности". Основным месседжем статьи является тезис, что контакты с нынешним украинским руководством не будут продуктивными, а значит "абсолютно бессмысленны".