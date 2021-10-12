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Установлены все лица — в МВД рассказали новые подробности о смерти Полякова Спикер МВД рассказал, какие обстоятельства смерти нардепа Полякова известны следствию.

Новые подробности о смерти нардепа Антона Полякова рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" спикер МВД Артем Шевченко.

"Те свидетельства, которые он (таксист — ред.) дает сейчас под протокол, отличаются от тех, которые он делал во время общения с полицейскими на месте. Он сказал, что случайно подобрал пассажира, а на самом деле не случайно, он некоторое время ехал за машиной с потерпевшим, которая некоторое время ездила по городу с другим свидетелем. Не все дают показания, я сейчас не могу раскрывать деталей, но пока подозрений нет. Если следствие сочтет, что уже пора выходить на какие-либо подозрения, то полиция Киева сообщит об этом очень быстро. На данный момент установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую. Факт, что таксист вез пассажира, которому стало плохо, установлен. Есть еще третий человек, который был с ними в компании", — сказал он.

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По словам Шевченко, следствие пока рассматривает сам факт обнаружения метадона.

"Вопрос влияния обнаруженного метадона на сам факт смерти пока еще остается. Но вероятнее всего, по логике следствия, к смерти привело определенное соединение определенных веществ в организме потерпевшего. Случилось ли это по доброй воле потерпевшего или по злому умыслу других лиц, а он об этом не знал, пока сказать не можем. Есть версия, что отравили, то есть он не знал, есть версия, что он употребил по доброй воле, и есть версия — она уже не приоритетная, — что смерть наступила по естественным причинам", — сказал он.

Напомним, Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. По сообщению киевской прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Поляков до осени 2019 года состоял во фракции "Слуга народа", откуда его исключили за голосование вопреки позиции его коллег по фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За будущее".

Ранее экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что сам Поляков не стал бы принимать метадон.

"Я посмотрел два последних видео, где Поляков выступал. По его жестикуляции, и я увеличивал, чтобы посмотреть на зрачки, — он не употреблял наркотики. Я это говорю как человек, который начал бороться с наркоманией, когда еще даже не было соответствующих законов. Нет у него признаков того, что он потреблял наркотики. Его (метадон — ред.) легко подкинуть в водку, он быстро растворяется. Есть очень много вопросов, и главный — не всыпал ли ему кто-то во время употребления алкоголя таблетку — а там и четверти таблетки было бы достаточно, чтобы вызвать острое сердечное состояние", — сказал он.