20:01, Сегодня

Пискун о смерти Полякова: "Вопросы начинаются с самой статьи" Также он заявил, что нужно расследовать, не связана ли смерть нардепа с местью

Существует методика, по которой рассчитывают, когда примерно человек мог принять метадон.

Об этом в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24", комментируя историю со смертью народного депутата Антона Полякова, рассказал экс-генеральный прокурор Святослав Пискун.

"Вопросы начинаются с самой статьи, по которой возбуждено уголовное производство. Если это умышленное убийство, то какая может быть естественная смерть? Естественная смерть - это когда человек болеет, умирает в возрасте. Это естественная смерть. Если это умышленное убийство, то и надо расследовать (дело - прим. ред.) как умышленное убийство", - заявил он.

Читайте также: "В ситуации со смертью нардепа Полякова есть нестыковка: мнение эксперта"

По словам экс-генерального прокурора, есть целый комплекс экспертиз, которые необходимо провести.

"Если нужно будет установить время, когда попал метадон у него в кровь, то есть методика, по которой рассчитывают, когда примерно мог человек принять этот наркотик, т.к. организм имеет свойство такие вещества - наркотические и алкоголь - выводить из организма через определенный период. Сутки времени - можно выяснить, когда примерно они туда попали", - рассказал Пискун.

По его мнению, если бы Поляков употреблял наркотические средства, это было бы видно. Также об этом знали бы семья, друзья, на работе коллеги, наконец - по его поведению.

Также Святослав Пискун заявил, что нужно расследовать, не связана ли смерть нардепа с местью - со стороны тех, кого пытался разоблачить Антон Поляков.

Читайте также: "Это смерть: Москаль рассказал, чем опасен метадон, который нашли в крови Полякова"

Напомним, народный депутат из "Слуги народа" Галина Янченко сообщила в эфире телеканала "Украина 24" со ссылкой на собственные источники, что в крови Антона Полякова по результатам токсикологической экспертизы нашли метадон и алкоголь.

"Это информация первая по результатам токсикологии. Хочу напомнить, что коллегу нашего нашли ночью с четверга на пятницу. В пятницу утром его тело доставили в морг, где ему сделали вскрытие, отобрали образцы и направили их на токсикологию и другие анализы", - рассказала она.

Также о том, что в крови народного депутата Антона Полякова, который умер 8 октября, обнаружен метадон, сказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, следователи пока не пришли к каким-либо выводам, подозрения еще никому не предъявлены.

"Из новых данных единственное, что можно сказать, – что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое химическое вещество, как метадон", – сказал Шевченко.