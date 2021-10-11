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Саакашвили плохо ходит и разговаривает - Бацман о голодовке экс-президента "Его состояние здоровья вызывает большие опасения у медиков"

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось здоровье после 14 дней голодовки в грузинской тюрьме. Об этом сказала в эфире программы "Держурные по стране" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"Он в очень плохом состоянии, он плохо ходит и разговаривает. Его состояние здоровья вызывает большие опасения у медиков", - сказала она.

По ее словам, Саакашвили знал, что возвращаясь в Грузию он подвергает себя серьезной опасности. Политик утверждал, что на родине его могут не только посадить в тюрьму, но и убить.

"Но я не политик, я революционер", - говорил Саакашвили, объясняя свое желание посетить Грузию.

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Бацман призвала президента Украины Владимира Зеленского публично поддержать грузинского политика, который много хорошего сделал и для Украины за время пребывания в нашей стране.

"Когда Саакашвили был на свободе здесь, в Украине, им восхищались очень многие сильные люди. А сейчас они молчат. Публичная поддержка сегодня очень важна. Я хочу обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и МИДу - очень важно сегодня поддержать Саакашвили. Именно сегодня он нуждается в поддержке", - отметила Бацман.

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Напомним, Михаил Саакашвили решил посетить Грузию перед выборами, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили арестовала грузинская полиция.

В Грузии Саакашвили подозревают в злоупотреблении полномочий в качестве президента и растрату бюджетных денег. Всего против политика открыли 4 уголовных дела.

Экс-президент Грузии заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.

Ранее украинский депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько проведала Саакашвили в грузинской тюрьме и рассказа о его здоровье.

"Надо действовать и не тянуть. Сейчас уже это вопрос дней, так как после 10 дня голодовки состояние здоровья очень сильно ухудшается, и очень хочется не допустить этого", - заявила Ясько.

Также грузинский политолог Гия Хухашвили заявил, что Саакашвили убедили вернуться в Грузию внушив, что его приезд поможет победить на выборах "Единому национальному движению".

"Я думаю, что он не совсем хорошо понимал ситуацию в стране. Его кто-то убедил, что его приезд здесь решит проблему, возникнет революционная ситуация, и власть можно будет скидывать. Я думаю, ваши олигархи просто продали нашим олигархам Мишу Саакашвили, подставили его. Они как-то головную боль отдалили от себя и перенесли на Грузию. Но нашим олигархам тоже его арест был выгоден чисто из тактических соображений. Но долгосрочно - это конечно будет большой проблемой", - сказал эксперт.