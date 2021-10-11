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"Половина правды - еще не правда": "слуга народа" о метадоне в крови Полякова По словам нардепа, не нужно пытаться раскрутить отдельную выбранную информацию

Непонятно, зачем народный депутат Галина Янченко предоставила информацию о том, что у умершего народного депутата Антона Полякова токсикологи обнаружили в крови алкоголь и метадон. Об этом в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат из "Слуга народа" Олег Дунда.

"Я не понимаю, зачем это ... Это нужно спрашивать у Галины Янченко - зачем она дала такую информацию. Соответствует ли она действительности", - сказал он.

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По информации о метадоне в крови Полякова народный депутат заявил, что "половина правды - это еще не правда" и нужно дождаться всех результатов экспертизы.

"Возможно, там еще что-то было - какая-то смесь или яд. Было ли это одноразовое или неоднократное использование? Нужно дождаться всех результатов экспертизы и по этим результатам уже иметь какие-то суждения, а не отдельную выбранную информацию, пытаться ее как-то раскрутить, какие-то из этого делать выводы... Нужно спрашивать у Галины, зачем она это сделала. Я не понимаю", - отметил нардеп.

Напомним, спикер МВД Артем Шевченко подтвердил, что в организме умершего 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

"Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон.

Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал он.

Шевченко напомнил, что рассматривается две версии произошедшего.

"Версии две — либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", — сказал он.

Раньше экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что сам Поляков не стал бы принимать метадон.

"Я посмотрел два последних видео, где Поляков выступал. По его жестикуляции, и я увеличивал, чтобы посмотреть на зрачки, — он не употреблял наркотики. Я это говорю как человек, который начал бороться с наркоманией, когда еще даже не было соответствующих законов. Нет у него признаков того, что он потреблял наркотики. Его (метадон — ред.) легко подкинуть в водку, он быстро растворяется. Есть очень много вопросов, и главный — не всыпал ли ему кто-то во время употребления алкоголя таблетку — а там и четверти таблетки было бы достаточно, чтобы вызвать острое сердечное состояние", — сказал он.