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Скандал с Укрэксимбанком: эксперт дал тревожный прогноз "Этот человек должен был вылететь с "волчьим билетом" на государственную службу"

Фигуранты конфликта, который возник между председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером и журналистами программы "Схемы", могут избежать наказания и оплатить только символический штраф за препятствование деятельности журналистов. Об этом сказал в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Игорь Рейтерович.

"Фигуранты этой истории с самого начала демонстрировали, что будут пытаться всячески избежать наказания. Его (Мецгера - ред.) отстранили от должности на время этого дела, хотя, по моему убеждению, этот человек должен был вылететь с "волчьим билетом" на государственную службу и пойти работать в каком-то другом направлении", - сказал Рейтерович.

По его мнению, в украинском правосудии хватает дел, где виновники не получают должного наказания. Поэтому эксперт не верит, что фигурантам дела в нападении на журналистов вынесут приговор с реальным сроком лишения свободы.

"А так получается очень простая система: они видят безнаказанность на высших ступенях, дело начинают затягивать, может предложат какую-то мировую, извинения перед журналистами. В итоге получат статью, предусматривающую штраф. Во что-то другое я не верю", - отметил политолог.

Напомним, что 4 октября глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер встретился с журналистами программы "Схемы" для записи интервью. Банкиру не понравился один из вопросов корреспондента Кирилла Овсяного, после чего Мецгер приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналистам удалось записать все, что происходит на аудио, а позже на место происшествия прибыли другие члены редакции, вызвали полицию и написали заявление.

Евгения Мецгера отстранили от должности 6 октября на экстренном заседании наблюдательного совета "Укрэксимбанка". Банкир извинился перед журналистами за свое поведение.

По словам политолога Андрея Золотарева, председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер ожидал от журналистов комплементарных вопросов, а пошли вопросы, к которым он оказался не готов.

"Тут стоит вопрос профессиональной пригодности патронатной службы – тех, кто занимается вопросами коммуникации. Наверняка есть ответственные за информационное сопровождение банка, который является одним из топов. Наверное, вопрос к нему. Ну а Мецгер ожидал, что будут какие-то комплементарные вопросы, теплая ванна. А, выражаясь журналистским языком, сразу пошел «жесткач», то есть вопросы, к которым Мецгер элементарно не был готов", - отметил эксперт.

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В киевской полиции сообщили, что за действия Мецгера открыли уголовные производства по части 1 статьи 171 (препятствование журналистской деятельности) Уголовного кодекса Украины, и частью 3 статьи 173, поскольку признаки преступления, совершило должностное лицо.

"Полиция привлекла из интернет-ресурсов видео к материалам уголовного производства. Впоследствии мы ожидаем получения оригиналов этих записей. Сейчас следственные действия продолжаются", - рассказала она.

В пресс-службе киевской прокуратуры в понедельник, 11 октября сообщили, что руководителю банка и служащему, отвечающему за информационную политику, избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22 часов до 6 утра и 21 часов до 6 утра соответственно. Третьему подозреваемому, который отвечает за безопасность банка - в виде личного обязательства.