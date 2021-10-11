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Статья Медведева об Украине: Стефанишина указала на главный фейк Вице-премьер по евроинтеграции рассказала, на кого рассчитана новая статья Кремля

Статью экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине прокомментировала в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

"Я имела возможность прочитать эту статью. Ее сложно комментировать, но она стоит внимания. Она содержит кучу противоречивых месседжей, которые, с одной стороны, направлены на западную аудиторию, с другой — на внутриукраинскую, а также на российскую. Но с точки зрения лексики и риторики, которая там используется, это какая-то абсолютно новая реальность. Для украинцев там нет новых месседжей", — сказала она.

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Стефанишина рассказала о главном обмане в статье Медведева.

"Один из ключевых фейков, которые продуцируются Российской Федерацией, — это то, что Украина в поисках национальной идентичности. Это абсолютно не так, мы молодая страна с тысячелетней историей, это зафиксировано в Конституции Украины. Теперь, когда мы будем слушать о поиске национальной идентичности, мы будем понимать, что это российский нарратив, который уже официально зафиксирован публично", — сказала она.

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Напомним, 11 октября в российской газете "Коммерсантъ" вышла статья Димитрия Медведева. В ней политик заявил, что во главе Украины сегодня стоят "невежественные и необязательные люди", которые "постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре" и зависят от "подачек" из Евросоюза и США.

Также Медведев назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", Крымскую платформу – "дебильной", и намекнул, что Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине. Экс-президент России заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, поэтому с ним говорить не будут.